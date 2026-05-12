Младожења убио кума и најбољег пријатеља

Младожења из Мичигена који је у својој свадбеној ноћи теренцем ударио и усмртио свог вјенчаног кума осуђен је на најмање 30 година затвора.
Тужилаштво је навело да је Џејмс Шира (24) намјерно ударио свог кума, Терија Луиса Тејлора Млађег (29), након свађе која је избила само неколико сати након што су Шира и његова супруга Савана Колијер размијенили завјете 30. августа 2024. године у Флинту, у држави Мичиген. Тејлор је касније проглашен мртвим.
Након што је прошлог мјесеца изјавио да не оспорава оптужницу, Шира је у понедјељак, 11. маја, осуђен на казну затвора од 30 до 45 година, показују судски списи. Такође је у обавези да плати 334 долара на име казни и судских трошкова. Шири је урачунато 618 дана које је већ провео у притвору, што ће бити одузето од укупне казне, пише магазин Пипл.
Осуђен је на 30 до 45 година за убиство другог степена (што је ублажено са првобитне оптужбе за убиство без прецизираног степена), као и на по 10 до 15 година за напуштање мјеста несреће са смртним исходом и вожњу са суспендованом или одузетом дозволом. Казне ће се издржавати истовремено, пренио је локални медиј МЛиве.
Ширина млада, 23-годишња Савана Колијер, признала је кривицу прошлог мјесеца по једној тачки оптужнице за помагање починиоцу након извршеног дјела.
Према извјештају АБЦ12 њуз, она би 26. маја могла да затражи казну по закону за младе преступнике. Ако судија окружног суда округа Џенеси, Кари Ханибл, то одобри и Колијерова успјешно заврши условну казну, њена кривична пријава ће бити обрисана.
Шира, који раније није имао кривичних досијеа, тражио је од суда да га осуди на 225 мјесеци (око 18 година). "Заувијек ће ми бити жао", рекао је он емотивно. "Није било намјерно. То ми је био најбољи пријатељ... Прихватам пуну одговорност за своје поступке те ноћи."
Судија Ханибл му је поручио: "Вјерујем да нисте криминалац. Међутим, ви сте убица."
Ширин адвокат, Харел Милхаус, тврдио је да је ријеч о несрећи. "Дошло је до туче, свађе, уз присуство алкохола", рекао је он.
"Ово је ситуација гдје имате пријатеље - доживотне пријатеље, најбоље пријатеље - и ствари измакну контроли."
Према свједочењима, Шира је пио током цијелог дана. Након свађе са Тејлором, отишао је на око минут, а затим се вратио и, према оптужници, ударио га возилом. Од силине ударца, Тејлор је одлетио у ваздух. Колијерова је такође оптужена да није сарађивала са властима током истраге о несрећи.
Рођаци и Шире и Тејлора били су присутни на рочишту. Ерен Тејлор, Теријева рођака, изнијела је потресну изјаву о утицају злочина на породицу.
"Када сам дошла до њега, видјела сам само крв", рекла је она, прије него што се директно обратила Шири: "Надам се да ће те осудити најстроже могуће."
(Телеграф)
