Logo
Large banner

Пет услова Техерана за наставак преговора са САД-ом

Аутор:

АТВ
12.05.2026 22:31

Коментари:

0
Патролни чамац Емирата, други с десна, налази се близу танкера усидреног у Оманском заливу близу Ормуског мореуза, гледано са приобалног пута близу Хор Факана, Уједињени Арапски Емирати, петак, 1. мај 2026
Фото: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair

Иран неће наставити мировне преговоре са САД док Вашингтон не испуни пет услова Техерана, пренијела је новинска агенција Фарс позивајући се на извор.

Пет услова Ирана

Тих пет услова су да се зауставе непријатељства на свим фронтовима, посебно у Либану, да се укину антииранске санкције, да се деблокирају средства Ирана, да се надокнади ратна штета и да се призна право Ирана на суверенитет над Ормуским мореузом.

Извор је навео да су ови услови постављени искључиво ради успостављања минималног нивоа повјерења и повратка у преговарачки процес.

Осим тога, Иран је преко пакистанског посредника пренио да наставак поморске блокаде у Арапском мору и Оманском заливу након проглашења прекида ватре само повећава неповјерење у преговоре са САД, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Иран

Иран Америка преговори

Америка

Либан

Ормуски мореуз

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Колико је до сада САД коштао рат у Ирану

Свијет

Колико је до сада САД коштао рат у Ирану

8 ч

0
Ово је објавио Доналд Трамп: Ласери: Бинг, бинг, ГОТОВО

Свијет

Ово је објавио Доналд Трамп: Ласери: Бинг, бинг, ГОТОВО

9 ч

0
Из Ирана одговорили Трампу: "Спремни смо на све, биће изненађени"

Свијет

Из Ирана одговорили Трампу: "Спремни смо на све, биће изненађени"

1 д

0
Трамп на ивици одлуке: Разматра нове ударе на Иран?

Свијет

Трамп на ивици одлуке: Разматра нове ударе на Иран?

1 д

0

Више из рубрике

Наоружани палестински милитанти из Хамаса и Исламског џихада окупили су се поред молитве за Рамазански бајрам у граду Гази, петак, 20. март 2026.

Свијет

Хамас је користио системско сексуално насиље као оружје у масакру 7. октобра

3 ч

0
Руси тестирали најновију нуклеарну ракету из "пакла": Бојева глава јача четири пута од свих у тој класи

Свијет

Руси тестирали најновију нуклеарну ракету из "пакла": Бојева глава јача четири пута од свих у тој класи

3 ч

0
Трамп: Могао би да посјетим Русију ове године

Свијет

Трамп: Могао би да посјетим Русију ове године

3 ч

0
дијете мало дијете

Свијет

Невјероватна пресуда: Дијете званично има ДВА ОЦА и мајку

3 ч

0

  • Најновије

23

01

У Хрватску стиже 436.000 евра! Уплата на листићу била 2 евра

22

54

Насиље у породици: Тукао супругу па је избо ножем пред дјецом

22

44

Младожења убио кума и најбољег пријатеља

22

31

Пет услова Техерана за наставак преговора са САД-ом

22

21

Може ли вјештачка интелигенција да буде лијек за усамљеност?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner