Пет услова Техерана за наставак преговора са САД-ом

Иран неће наставити мировне преговоре са САД док Вашингтон не испуни пет услова Техерана, пренијела је новинска агенција Фарс позивајући се на извор.
Тих пет услова су да се зауставе непријатељства на свим фронтовима, посебно у Либану, да се укину антииранске санкције, да се деблокирају средства Ирана, да се надокнади ратна штета и да се призна право Ирана на суверенитет над Ормуским мореузом.
Извор је навео да су ови услови постављени искључиво ради успостављања минималног нивоа повјерења и повратка у преговарачки процес.
Осим тога, Иран је преко пакистанског посредника пренио да наставак поморске блокаде у Арапском мору и Оманском заливу након проглашења прекида ватре само повећава неповјерење у преговоре са САД, преноси Срна.
