Хамас је користио системско сексуално насиље као оружје у масакру 7. октобра

Независна израелска истрага објавила је потресне детаље о систематском и раширеном сексуалном насиљу које су Хамас и друге палестинске оружане групе починиле током напада 7. октобра 2023. године, као и над таоцима у заробљеништву.
У извјештају на 300 страница закључује се да су силовања, сексуални напади и мучења кориштени као оружје с циљем наношења што веће боли и патње жртвама, пише Би-Би-Си (BBC).
Иако су УН и друге организације већ објавиле извјештаје о сексуалном насиљу током напада, у којем је убијено око 1.200 људи, а 251 особа отета, ово се сматра најобимнијом истрагом до сада. Заснива се на 430 снимљених разговора са преживјелима и свједоцима, више од 10.000 фотографија и видео-снимака које су забиљежили сами нападачи, као и на службеним записима и материјалима прикупљеним на мјестима напада.
Свједоци које цитира Цивилна комисија, тијело које је спровело истрагу, описују како су чули и видјели насилна групна силовања на музичком фестивалу Нова, гдје је убијено више од 370 људи. Један преживјели мушкарац посвједочио је да су га нападачи користили као „сексуалну лутку“.
Многе од силованих или нападнутих жртава убијене су хицем у главу. На мјесту фестивала, као и у кибуцима и војним базама, истражитељи су забиљежили понављајући образац: тијела убијених жена пронађена су без доњег веша, а на некима су уочена генитална сакаћења.
У извјештају се наводи да су се „екстремни облици“ сексуалног и родно условљеног насиља „наставили над таоцима у заробљеништву током дужих периода, погађајући и жене и мушкарце“. Такви напади описани су као „инструментализација сексуалног насиља“.
Неки бивши таоци, укључујући Амита Сусану, Арбел Јехуд, Роми Гонен, Рома Браславског и Гаја Гилбоа Далала, јавно су свједочили о сексуалном злостављању, док су друге жртве о томе повјерљиво говориле само медицинском особљу, терапеутима и истражитељима.
Извјештај доноси и нове шокантне тврдње, међу којима је и случај двоје младих рођака које су отмичари присилили на међусобне сексуалне радње. Тај случај наводи се као дио онога што извјештај описује као „изразит образац насиља усмјереног на чланове породице и искоришћавања породичних односа као инструмената терора“.
Хамас је у више наврата демантовао да се сексуално насиље догодило током напада или над заробљеницима.
С друге стране, истрага посебне представнице УН-а за сексуално насиље у сукобима закључила је да постоје „утемељени разлози за вјеровање“ да је сексуално насиље, укључујући групна силовања, почињено. Цивилна комисија утврдила је да почињени злочини „представљају ратне злочине, злочине против човјечности и геноцидна дјела према међународном праву“.
Аутори извјештаја истичу да су били изузетно опрезни приликом провјере доказа, дијелом и зато што су се неке првобитне информације које су подијелили израелски званичници показале нетачним, а дио форензичких доказа уништен је у хаосу након напада.
Како би осигурали независност, у раду нису коришћени докази из израелских испитивања притворених осумњиченика. Прикупљени докази похрањени су у сигурну архиву и могли би послужити у будућим кривичним поступцима.
Један од циљева Цивилне комисије јесте и стварање историјског записа. Будући да су многе жртве сексуалног напада током напада 7. октобра убијене, а друге и даље дубоко трауматизоване, извјештај је састављен „како би се осигурало да патња коју су жртве претрпјеле неће бити негирана, избрисана или заборављена“.
Напад 7. октобра 2023. године био је најсмртоноснији дан у историји Израела. Покренуо је рат у Гази у којем је, према подацима Министарства здравља под контролом Хамаса, које УН сматра поузданим, убијено 72.742 Палестинаца.
