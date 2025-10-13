Logo

Хамас пушта таоце, Алон Охел међу првих седморо ослобођених

Извор:

Танјуг

13.10.2025

08:37

Коментари:

0
Хамас пушта таоце, Алон Охел међу првих седморо ослобођених
Фото: Танјуг/АП

Хамас је почео да ослобађа све преостале таоце, као дио споразума о прекиду ватре. Објавио је имена 20 талаца које би требало да ослободи. Међу њима је и држављанин Србије Алон Охел.

Са друге стране, Израел ће пустити 250 палестинских затвореника и више од 1.700 становника Газе који су ухапшени од 7. октобра 2023. Предсједник САД Доналд Трамп на путу је за Израел.

Охел је присуствовао музичком фестивалу Нова 7. октобра 2023. у близини Реима када су терористи Хамаса упали у Израел.

Његова породица је у априлу открила да су од ослобођених талаца добили информације да је Охел сада слијеп на једно око.

Имена осталих шест ослобођених су Матан Ангрест, браћа Гали и Зив Берман, Еитан Мор, Омри Миран и Гај Гилбоа-Далал.

Како се наводи, Црвени крст сада ће довести таоце трупама ИДФ-а у Гази.

Затим ће бити спроведени из Појаса Газе до војног објекта у близини Реима, гдје ће бити подвргнути почетном физичком и менталном прегледу и упознати се са својим породицама.

Веш машина

Савјети

Ево због чега бисте увијек требали убацити влажну марамицу у машину за прање веша

Осталих 13 живих талаца биће пуштено касније данас из различитих дијелова Газе.

Хамас и ИДФ потврдили предају прве групе талаца.

Хамас је потврдио да је предао прву групу од седам талаца Црвеном крсту, изјавио је званичник за агенцију Ројтерс.

Подијели:

Тагови:

Хамас

taoci

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Данас облачно, у овим дијеловима се очекују падавине

Друштво

Данас облачно, у овим дијеловима се очекују падавине

4 ч

0
Ево због чега бисте увијек требали убацити влажну марамицу у машину за прање веша

Савјети

Ево због чега бисте увијек требали убацити влажну марамицу у машину за прање веша

4 ч

0
Ове бањалучке улице данас остају у мраку

Бања Лука

Ове бањалучке улице данас остају у мраку

4 ч

0
Болничар био у вези са 32 године млађом дјевојком па је живу закопао

Свијет

Болничар био у вези са 32 године млађом дјевојком па је живу закопао

4 ч

0

Више из рубрике

Болничар био у вези са 32 године млађом дјевојком па је живу закопао

Свијет

Болничар био у вези са 32 године млађом дјевојком па је живу закопао

4 ч

0
Ослобођени таоци Израел

Свијет

Ослобођено седморо талаца из Појаса Газе

4 ч

0
Лекорни именовао нову владу

Свијет

Лекорни именовао нову владу

4 ч

0
Преминуо дизајнер обуће Ћезаре Паћоти

Свијет

Преминуо дизајнер обуће Ћезаре Паћоти

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

37

Врањеш: Скандалозним одласком код Шмита Лагумџија показао у чијој је служби

12

35

Гутић Бјелица: Одлазак Лагумџије у ОХР - наставак урушавања устава и институција

12

32

Преврнуо се камион на путу Јабланица-Мостар: Терет се просуо, саобраћај се одвија отежано

12

30

Снежана Ружичић провозала нови трактор

12

25

Хамас пустио све живе таоце: Славље на улицама Израела

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner