Хамас пушта таоце, Алон Охел међу првих седморо ослобођених

Извор:
Танјуг
13.10.2025
08:37
Коментари:0
Хамас је почео да ослобађа све преостале таоце, као дио споразума о прекиду ватре. Објавио је имена 20 талаца које би требало да ослободи. Међу њима је и држављанин Србије Алон Охел.
Са друге стране, Израел ће пустити 250 палестинских затвореника и више од 1.700 становника Газе који су ухапшени од 7. октобра 2023. Предсједник САД Доналд Трамп на путу је за Израел.
Охел је присуствовао музичком фестивалу Нова 7. октобра 2023. у близини Реима када су терористи Хамаса упали у Израел.
Његова породица је у априлу открила да су од ослобођених талаца добили информације да је Охел сада слијеп на једно око.
Имена осталих шест ослобођених су Матан Ангрест, браћа Гали и Зив Берман, Еитан Мор, Омри Миран и Гај Гилбоа-Далал.
Како се наводи, Црвени крст сада ће довести таоце трупама ИДФ-а у Гази.
Затим ће бити спроведени из Појаса Газе до војног објекта у близини Реима, гдје ће бити подвргнути почетном физичком и менталном прегледу и упознати се са својим породицама.
Савјети
Ево због чега бисте увијек требали убацити влажну марамицу у машину за прање веша
Осталих 13 живих талаца биће пуштено касније данас из различитих дијелова Газе.
Хамас и ИДФ потврдили предају прве групе талаца.
Хамас је потврдио да је предао прву групу од седам талаца Црвеном крсту, изјавио је званичник за агенцију Ројтерс.
Друштво
4 ч0
Савјети
4 ч0
Бања Лука
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
12
37
12
35
12
32
12
30
12
25
Тренутно на програму