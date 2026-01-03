Logo
Large banner

Сутра наранџасто упозорење због обилних падавина и новог снијега

Извор:

АТВ

03.01.2026

13:59

Коментари:

0
Сутра наранџасто упозорење због обилних падавина и новог снијега
Фото: АТВ

У већини предјела у Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити на снази наранџасто упозорење због очекиваних обилних падавина и пораста сњежног покривача.

Очекивана количина падавина је између 30 и 60 литара по метру квадратном, на југу и југозападу до 80, а понегдје у сјеверним подручјима Херцеговине и до 100 литара по метру квадратном.

Николас Мадуро

Свијет

САД оптужиле Мадура и жену за наркотероризам

До понедјељка, 5. јануара, ујутру очекује се од 10 до 30 центиметара снијега, а у брдско-планинским предјелима и до пола метра, саопштили су метеоролози.

У брдско-планинским предјелима дувће јак вјетар који ће стварати сњежне наносе.

У понедељак ће падавине бити слабије уз мањи раст сњежног покривача, а нове јаче падавине очекују се у уторак, 6. јанауара.

Подијели:

Тагови:

narandžasti meteoalarm

Снијег

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ово су најсрећнији датуми за вјенчање у 2026. години

Љубав и секс

Ово су најсрећнији датуми за вјенчање у 2026. години

1 ч

0
Трамп: Америчка операција у Венецуели бриљантна

Свијет

Трамп: Америчка операција у Венецуели бриљантна

1 ч

0
Сутра захлађење и обилније падавине

Друштво

Сутра захлађење и обилније падавине

1 ч

0
Америчка војна операција против Венецуеле могла би изазвати раст цијена нафте

Економија

Америчка војна операција против Венецуеле могла би изазвати раст цијена нафте

1 ч

0

Више из рубрике

Сутра захлађење и обилније падавине

Друштво

Сутра захлађење и обилније падавине

1 ч

0
Денис Делић, хуманитарна акција

Друштво

За операцију у Турској потребно 50.000 КМ: Помозимо Денису у борби са опаком болешћу

3 ч

0
Путеви Српске: Механизација на терену, екипе спремне да интервенишу

Друштво

Путеви Српске: Механизација на терену, екипе спремне да интервенишу

3 ч

0
Нова година доноси праву зиму: Снијег, ледена киша и минуси широм БиХ

Друштво

Нова година доноси праву зиму: Снијег, ледена киша и минуси широм БиХ

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

14

Ове марке су повучене, шта ако их нисте замијенили

15

03

Ирска Хрватима нуди до 70 хиљада евра, не морају ни да живе тамо

14

48

Стручњак открива: Aко се осјећате нервозно, потребно је само да запјевате

14

46

Сутра је најљепши празник посвећен очевима: Овај обичај се обавезно поштује

14

42

Кошарац: За стабилност и напредак Српске заслужна политика Милорада Додика

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner