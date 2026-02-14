Ко је имао највише контакта са Епстином

Извор:
Ко је имао највише контакта са Џефријем Епстином у посљедњој деценији његовог живота? У годинама након што се Епстин изјаснио кривим за нуђење сексуалних услуга маљолетницама, одржавао је константан контакт са широком мрежом богатих и моћних личности.
Тим за податке часописа The Економист анализирао је 1,4 милиона Епстинових имејлова како би мапирао њихове односе, а једно име помиње се у самом врху листе - Борис Николић.
Тим Економист-а пронашао је 500 особа које се најчешће појављују и анализирао је њихову везу са сексуалним преступником, добијајући слику људи који су били у константном контакту са њим чак и након што је признао кривицу за језиве оптужбе са малољетницама.
Међу њима се налазе Дејвид Стерн, помоћник Ендруа Маунтбатена-Виндзора, Лери Самерс, бивши министар финансија САД и Гислејн Максвел, Епстинова сарадница, која је оптужена за сексуалну трговину малолетницама. Сви они су били у константном контакту са Епстајном.
Њихови подаци показују да су неки људи размјењивали мејлове са Епстином више од стотину пута мјесечно, као што је то радио физичар Лоренс Краус и банкарка Аријана де Ротшилд.
Како би показали колико је Епстинова мрежа задирала у сваки дио друштва, тим је издвојио топ 500 људи према њиховој индустрији.
Ако се искључе Епстинови мејлови са особљем и пословним партнерима, 19 посто порука са његовим водећим дописницима били су са финансијерима, као што је Џес Стејли, бивши извршни директор Barclays-a, 17 посто били су са академском заједницом, као што је имунолог Борис Николић (15.503).
Ту су и политичари, као што је Петер Менделсон, бивши британски амбасадор у САД и Ехуд Барак, бивши израелски премијер, и људи из медија и забаве, укључујући публицисту Пеги Сигал, новинар Мајкл Волф и Вуди Ален. На листи и Илон Маск.
На листи се налази и 18 тренутних или бивших милијардера, међу којима је и Илон Маск.
Сви они су били у контакту са Епстином након што је 2008. године признао кривицу за сексуалне преступе. Већина људи са којима је био у контакту рекла је да није била упозната са размјером његових злочина.
Мејлови откривају како је Епстин подстицао блиског сарадника да се састане са Ендруом Маунтбатен Виндзором, тада војводом од Јорка, на Свјетском економском форуму у Швајцарској јер "је забаван".
Размјена порука између Епстина и Бориса Николића, бившег савјетника Била Гејтса, догодила се у јануару 2010, шест мјесеци након што је Епстин пуштен из затвора на Флориди, гдје је служио казну због довођења малољетнице у проституцију.
Ендру је у то вријеме био специјални представник Велике Британије за међународну трговину и инвестиције.
Ланац мејлова, који је 2025. објавио Конгрес САД, започиње Епстиновим питањем Николићу, који је школовани љекар и имунолог, да ли се "нешто забавио у Давосу" до тада, пише Тимес.
Николић, који је након Епстинове смрти 2019. именован за извршитеља његовог тестамента, одговара: "Друга врста забаве... Јуче сам срео твог пријатеља Била Клинтона, потом Николу Саркозија. Касније тог дана састанак са твојим другим пријатељем принцом Ендруом јер има нека питања у вези са Microsoftom." Епстин одговара: "Можеш рећи Ендруу да смо пријатељи".
Када Николић назначује да од принца ништа не тражи заузврат, Епстин одговара: "Да, тражиш. Требаш да се смијеш и забављаш. Он је добар у томе... Врло је забаван".
Николић одговара: "Хвала! Чуо сам да није баш забаван, али вјерујем твојој пројцени. Било би сјајно да си овде. Управо сам флертовао са 22-годишњом врућом плавокосом Мексиканком са плавим очима. Испоставило се да је са мужем. Нисам имао прилику да га провјерим. Али, како смо закључили, све што је добро је изнајмљено". Додао је и емотикон који трепће.
Након састанка са Ендруом, Николић извјештава Епстина: "Он је одличан... Мислим да бих замијенио Давос за добру недјељу моде, много је забавније".
Ова размјена мејлова била је међу више од 20.000 докумената које је Одбор за надзор Представничког дома добио из Епстинове имовине, а објављени су као дио конгресне истраге о томе зашто дискредитовани финансијер никада није изведен пред федерални суд.
Биоматикс на својој званичној страници наводи да је Борис Николић доктор и инвеститор који је претходно служио као главни савјетник за науку и технологију Била Гејтса, водећи одабране инвестиционе активности у профитним и непрофитним секторима. Његова улагања обухватала су секторе животних наука, информационих технологија и здравства, укључујући компаније попут Foundation Медицине, ResearchGate, Schrodinger и Нимбус Therapeutics.
Др Николић је завршио постдокторску обуку из трансплантационе имунологије на Харвард Медицал School и радио као доцент медицине у Massachusetts General Hospital Харвард Medical School. Аутор је више од 70 чланака, патената и патентних пријава те је суоснивач неколико биотехнолошких компанија које су касније продате. Николић је стекао диплому доктора медицине на Медицинском факултету Универзитета у Загребу, а клиничку обуку на Клиничком болничком центру у Загребу.
Николић је у Управним одборима неколико портфељских компанија Биоматицса, укључујући Енкодиа и Омниоме. Такође је посматрач у одборима компанија Cytrellis и Верве, преноси Телеграф.
Амерички финансијер и осуђени сексуални преступник Џефри Епстин користио је студентске визе, курсеве енглеског језика и фиктивне бракове да би жене у његовом окружењу остале под његовом контролом, показују документа која је објавило Министарство правде Сједињених Америчких Држава.
Епстинова девојка Карина Шуљак, 2013. године удала се за америчку држављанку како би ријешила питање америчке визе, показују документа, преноси Блумберг.
Шуљак је ушла на Стоматолошки факултет Универзитета Колумбија као студенткиња из Белорусије уз Епстинову помоћ. Комуницирала је са међународним студентским одељењем универзитета да би регулисала свој имиграциони статус. Епстин је ангажовао мрежу адвоката и контаката како би Шуљак обновила студентску визу, пише Блумберг. Међу укљученима је био и Грег Крејг, бивши савјетник Бијеле куће и партнер адвокатске фирме Skadden, Арпс, Слате, Meagher & Флом. Према доступним мејловима, адвокати су Епстину препоручили да контактира имиграциону фирму која је могла да пружи помоћ. У августу 2013. Шуљак је почела да комуницира са адвокатом Ардом Бескардесом о планирању брака. У октобру исте године, удала се у Њујорку, а током сљедећих година је добила зелену карту и америчко држављанство, да би се касније развела од супруге, жене по имену Џенифер.
Документи показују да је Епстин плаћао курсеве енглеског језика и припремне тестове за ТОЕФЛ за више жена, да би им омогућио студентске визе.
Такође, адвокати из његовог окружења су аплицирали за радне визе у категорији О-1 за жене са "изузетним способностима" у моделингу, комуникацијама и уметности. Епстин је чак гарантовао кредитну линију од милион долара за МЦ2 Модел Манагемент, агенцију за моделе која је, према тужбама, доводила девојчице у САД ради сексуалне експлоатације, укључујући и оне које су завршиле код Епстина.
Досијеи, такође, приказују да је Епстина и његово окружење бринуло да ли жене успијевају да отпутују и да ли имиграциони процеси функционишу како је планирано, пратећи сваки корак процеса.
