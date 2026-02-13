Logo
Стере: Сви Норвежани повезани са Епштајном морају бити истражени

13.02.2026

13:44

Џефри Епстајн
Фото: Таnjug/U.S. Department of Justice via AP

Норвешки премијер Јонас Гар Стере изјавио је прошлог петка да је кључно у потпуности истражити везе између истакнутих Норвежана и покојног америчког сексуалног преступника Џефрија Епштајна.

Стере, баш као и његов британски колега Кир Стармер, тиме покушава да одговори на забринутост бирача, узнемирених објављивањем милиона докумената који указују на опсежне контакте дипломата и водећих политичара са Епштајном, иако су сви они негирали било какву умјешаност у његове злочине, пише Ројтерс .

„Мислим да је било прилично шокантно за људе да увиде у тај свијет и везе између моћних људи. А посебно како је то утицало на немоћне, који су били злостављани и изложени нападима“, рекао је Стере за јавни сервис НРК.

„Као премијер, имам одговорност да о овоме јасно говорим. И наша је дужност да сада, на сваки могући начин, допринесемо разјашњавању цијеле ситуације“, додао је у свом првом опширном интервјуу од објављивања најновијих докумената везаних за Епштајна.

Истраге и извињења

Норвешки парламент је најавио ретку истрагу о везама Министарства спољних послова са Епштајном, полиција истражује случај, а Свјетски економски форум је такође покренуо истрагу против свог норвешког генералног директора. У међувремену, норвешка престолонаследница се извинила због пријатељства са Епштајном.

obama

Свијет

Обамина савјетница била блиска са Епстином: Објављене преписке, најавила отказ у "Голдман Саксу"

Прошле сриједе, полиција је претражила куће Торбјорна Јагланда, бившег премијера, министра спољних послова, шефа Норвешког Нобеловог комитета и бившег генералног секретара Савета Европе. Полиција је саопштила да је Јагланд ове недјеље испитиван због сумње на озбиљну корупцију. Јагланд је изјавио да би радо помогао у разјашњавању ситуације.

Ове недјеље, полиција је такође планирала да испита дипломаткињу Мону Џул о њеним везама са Епштајном. Џул је играла кључну улогу у успостављању тајног канала између Израела и Палестинске ослободилачке организације, што је довело до споразума из Осла из 1993. до 1995. године.

Полиција није одмах одговорила на захтјев за коментар о томе да ли је испитивање већ завршено. Џул, која је такође осумњичена за озбиљну корупцију, рекла је да није починила никакав злочин.

