У Минхену безбједносна конференција; Учествује Жељка Цвијановић

13.02.2026

12:17

У Минхену безбједносна конференција; Учествује Жељка Цвијановић
Фото: Tanjug / AP / Michael Probst

У Минхену данас почиње 62. безбједносна конференција, на којој и ове године учествује српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

Током три дана, биће одржане бројне дебате на високом нивоу о међународној безбједности, на којима ће учествовати бројни шефови држава и лидери међународних организација.

Водећи форум за међународну безбједносну политику, још једном ће омогућити дебате о кључним актуелним изазовима спољне и безбједносне политике. Више од 60 шефова држава и влада из цијелог свијета потврдило је своје присуство, већином из европских земаља, а теме о којима ће разговарати су бројне - од европске безбједности и одбране, преко будућности трансатлантских односа, до супротстављене визије глобалног поретка.

Кључним догађајима, присуствоваће и ове године српски члан Предсједништво Жељка Цвијановић, а биће ово свакако и прилика за билатералне сусрете.

Долазак у Минхен потврдио је и предсједник Србије Александар Вучић, као дио дипломатске офанзиве коју је најавио за овај мјесец.

Пред почетак конференције, објављен је Извјештај о безбједности у којем су критиковани америчка безбједносна стратегија и Доналд Трамп.

Кључна примједба је да Трампова власт оптужује Европску унију за цензуру и кршење демократских вриједности, а не критикује Русију.

Дипломате оцјењују да ће овај скуп бити посвећен ономе што је прошле године био увод у нова глобална кретања и нове трансатлантске односе, прије свега Европе и САД. Тај увод, дао је амерички потпредсједник Џеј Ди Венс, који је рекао да, када је ријеч о Европи, пријетња нису ни Русија ни Кина, већ пријетња долази изнутра, из саме Европе.

Сви чекају овогодишње поруке из САД, чију делегацију у Минхену, бројнију него икада, предводи државни секретар Марко Рубио.

Жељка Цвијановић

Minhen

