Рубио: Свијет какав познајемо више не постоји - ово је пресудан тренутак

Спутник Србија
13.02.2026
11:18
Амерички државни секретар Марко Рубио говорио је о "свијету који се мијења" уочи Минхенске безбједносне конференције.
- Мислим да је ово пресудни тренутак. Свијет се веома брзо мијења пред нашим очима. Стари свијет у којем сам одрастао више не постоји. Живимо у новој ери геополитике која ће захтијевати поновну процјену како ће то изгледати и каква ће бити наша улога - рекао је амерички државни секретар.
По његовом мишљењу, учесници конференције желе искрен одговор од Сједињених Држава о томе куда иду и какве односе желе са својим савезницима.
- Већ смо имали много ових разговора иза затворених врата са бројним савезницима, јер смо савезници, и морамо да наставимо те разговоре - рекао је он.
Рубиов говор је заказан за суботу.
Минхенска конференција о безбjедности одржава се од 13. до 15. фебруара.
