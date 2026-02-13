Logo
Рубио: Свијет какав познајемо више не постоји - ово је пресудан тренутак

Извор:

Спутник Србија

13.02.2026

11:18

Коментари:

0
Рубио: Свијет какав познајемо више не постоји - ово је пресудан тренутак
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички државни секретар Марко Рубио говорио је о "свијету који се мијења" уочи Минхенске безбједносне конференције.

- Мислим да је ово пресудни тренутак. Свијет се веома брзо мијења пред нашим очима. Стари свијет у којем сам одрастао више не постоји. Живимо у новој ери геополитике која ће захтијевати поновну процјену како ће то изгледати и каква ће бити наша улога - рекао је амерички државни секретар.

По његовом мишљењу, учесници конференције желе искрен одговор од Сједињених Држава о томе куда иду и какве односе желе са својим савезницима.

- Већ смо имали много ових разговора иза затворених врата са бројним савезницима, јер смо савезници, и морамо да наставимо те разговоре - рекао је он.

Рубиов говор је заказан за суботу.

Минхенска конференција о безбjедности одржава се од 13. до 15. фебруара.

Марко Рубио

SAD

Коментари (0)
