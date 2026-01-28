Logo
Large banner

Рубио: Разговори САД са Данском и Гренландом почињу данас

Извор:

Танјуг

28.01.2026

18:37

Коментари:

0
Рубио: Разговори САД са Данском и Гренландом почињу данас
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички државни секретар Марко Рубио изјавио је да технички разговори Сједињених Америчких Држава са Данском и Гренландом у вези са интересовањем предсједника САД Доналда Трампа за то данско подручје почињу данас, наводећи да је успостављен "професионалан процес" који би требало да доведе до "доброг исхода за све".

Он је пред Одбором за спољне послове америчког Сената навео да су, док се обраћао сенаторима, у току или у припреми састанци на техничком нивоу са партнерима из Гренланда и Данске, оцјењујући да ће процес бити редован, професионалан и вођен без претјеране медијске пажње.

Полиција Србија

Хроника

Лажно се представљао као припадник МУП-а и ојадио људе за преко 100.000 евра

- Желимо да то радимо без претварања сваког разговора у медијски спектакл, јер то оставља више простора за флексибилност и позитиван исход на обе стране - рекао је Рубио, преноси ЦБС Нјуз.

Рубио је поновио да вјерује да ће разговори резултирати позитивним рјешењем и додао да очекује сличне поруке и од европских партнера у скорије вријеме.

Рубио је рекао да је интерес предсједника САД за Гренланд "јасан" и да представља питање националне безбједности, наводи ЦБС Нјуз.

Законодавци из обе политичке странке изразили су забринутост због, како су навели, појачане реторике предсједника Трампа о преузимању Гренланда, укључујући и помињање војне силе.

ilu-nesanica-telefon-krevet-29082025

Здравље

Људи који остају будни до касно имају већи ризик од срчаног и можданог удара

Рубио је, међутим, нагласио да је Трамп "врло јасно ставио до знања да Сједињене Државе неће користити силу нити војну силу у Гренланду".

- Тренутно смо у доброј позицији - рекао је Рубио, додајући да даљи разговори почињу већ данас.

Током саслушања, Рубио је признао да је Трамп током говора на Свјетском економском форуму у Давосу грешком више пута поменуо Исланд умјесто Гренланда, наводећи да је ријеч о лапсусу.

ekotoplane

Бања Лука

Еко топлане: Нисмо главни извор загађења ваздуха

- Мислио је на Гренланд. Сви смо упознати са тим да предсједници понекад направе вербалне грешке - рекао је Рубио.

Подијели:

Тагови:

Марко Рубио

Grenland

Америка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"Срби, сакријте се иза кауча, ваш Ђоковић је истрошен и готов": Британац ударио на Новака као нико до сада

Тенис

"Срби, сакријте се иза кауча, ваш Ђоковић је истрошен и готов": Британац ударио на Новака као нико до сада

3 ч

0
Пјевач тврди да му је Мина Костић украла 500 евра: ''Шчепала је паре''

Сцена

Пјевач тврди да му је Мина Костић украла 500 евра: ''Шчепала је паре''

3 ч

0
pronadjeno tijelo u miljacki

Хроника

У кориту Миљацке пронађено тијело: Познати нови детаљи

3 ч

0
"Ово је истина иза те фотографије": Глушац је показао Мандићу чим га упознао и добио обећање

Остали спортови

"Ово је истина иза те фотографије": Глушац је показао Мандићу чим га упознао и добио обећање

3 ч

0

Више из рубрике

Невријеме

Свијет

Апокалиптични снимци из Шпаније и Португала: Разорна олуја односи животе

3 ч

0
Албанску министарку здрмала струја, у току "реанимација"

Свијет

Албанску министарку здрмала струја, у току "реанимација"

3 ч

0
Словачка одбила позив у Одбор за мир

Свијет

Словачка одбила позив у Одбор за мир

4 ч

0
Приближава се нова забрана: Европској унији смета и цвијеће у саксијама

Свијет

Приближава се нова забрана: Европској унији смета и цвијеће у саксијама

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

11

Невјероватна Ивана Шпановић оборила државни рекорд

21

05

Уз само један трик пегла ће бити као нова

21

00

Ово нико није очекивао пред меч Ђоковића и Синера

21

00

Бивши кошаркаш Црвене звезде Алекса Раданов ново појачање Партизана

20

58

Макрон сазвао састанак Савјета за националну безбједност

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner