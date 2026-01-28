Рубио: Разговори САД са Данском и Гренландом почињу данас

Извор:
Танјуг
28.01.2026
18:37
Коментари:0
Амерички државни секретар Марко Рубио изјавио је да технички разговори Сједињених Америчких Држава са Данском и Гренландом у вези са интересовањем предсједника САД Доналда Трампа за то данско подручје почињу данас, наводећи да је успостављен "професионалан процес" који би требало да доведе до "доброг исхода за све".
Он је пред Одбором за спољне послове америчког Сената навео да су, док се обраћао сенаторима, у току или у припреми састанци на техничком нивоу са партнерима из Гренланда и Данске, оцјењујући да ће процес бити редован, професионалан и вођен без претјеране медијске пажње.
Хроника
Лажно се представљао као припадник МУП-а и ојадио људе за преко 100.000 евра
- Желимо да то радимо без претварања сваког разговора у медијски спектакл, јер то оставља више простора за флексибилност и позитиван исход на обе стране - рекао је Рубио, преноси ЦБС Нјуз.
Рубио је поновио да вјерује да ће разговори резултирати позитивним рјешењем и додао да очекује сличне поруке и од европских партнера у скорије вријеме.
Рубио је рекао да је интерес предсједника САД за Гренланд "јасан" и да представља питање националне безбједности, наводи ЦБС Нјуз.
Законодавци из обе политичке странке изразили су забринутост због, како су навели, појачане реторике предсједника Трампа о преузимању Гренланда, укључујући и помињање војне силе.
Здравље
Људи који остају будни до касно имају већи ризик од срчаног и можданог удара
Рубио је, међутим, нагласио да је Трамп "врло јасно ставио до знања да Сједињене Државе неће користити силу нити војну силу у Гренланду".
- Тренутно смо у доброј позицији - рекао је Рубио, додајући да даљи разговори почињу већ данас.
Током саслушања, Рубио је признао да је Трамп током говора на Свјетском економском форуму у Давосу грешком више пута поменуо Исланд умјесто Гренланда, наводећи да је ријеч о лапсусу.
Бања Лука
Еко топлане: Нисмо главни извор загађења ваздуха
- Мислио је на Гренланд. Сви смо упознати са тим да предсједници понекад направе вербалне грешке - рекао је Рубио.
Тенис
3 ч0
Сцена
3 ч0
Хроника
3 ч0
Остали спортови
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму