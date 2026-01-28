Еко топлане: Нисмо главни извор загађења ваздуха

28.01.2026
Предузеће Еко топлане Бањалука саопштило је данас да доступни подаци о испитивању загађујућих материја у ваздуху потврђују да рад топлане не представља доминантан извор загађења ваздуха у Бањалуци.
Из Еко топлана кажу да према тим подацима не постоји доказ који би потврдио узрочно-посљедичну везу између њиховог рада и погоршања здравственог стања грађана, нити да емисије из постројења прелазе прописане границе или представљају главни извор загађења.
- Бијела пара која се повремено може видјети из димњака Еко топлана резултат је кондензације водене паре у хладним временским условима и не представља дим у класичном смислу, нити је показатељ повећаног загађења - наводе из Еко топлана и истичу да не негирају чињеницу да Бањалука, као и други градови у региону, у зимском периоду има проблем са лошим квалитетом ваздуха, који може негативно утицати на здравље становништва.
Из Еко топлана наводе да су на располагању надлежним институцијама и медијима за увид у комплетну документацију и резултате свих извршених мјерења, те остају отворене за дијалог заснован на чињеницама, стручним подацима и јавном интересу.
Како је наведено у саопштењу, за производњу топлотне енергије Еко топлане користе дрвну биомасу као основни и доминантни енергент.
- У систему Еко топлана не користе се отпад, нити било какви материјали непознатог или неадекватног састава. Постројења су технички пројектована за сагоријевање биомасе дефинисаног квалитета, а кориштење других материјала технички није могуће без озбиљног оштећења постројења и кршења важећих прописа. У оквиру редовних процедура спроводе се строге контроле квалитета биомасе, укључујући мјерење влажности дрвне сјечке, јер овај параметар директно утиче на ефикасност сагоријевања - појашњавају у овом предузећу.
Постројења Еко топлана опремљена су савременим системима за филтрацију и контролу процеса сагоријевања, који су саставни дио технолошког рјешења заснованог на важећим европским стандардима за постројења на биомасу.
У саопштењу се наглашава да ови системи омогућавају стабилно сагоријевање и значајно смањење емисија загађујућих материја, уз континуирани надзор кључних параметара рада постројења.
Према доступним извјештајима о испитивању загађујућих материја у ваздуху, који обухватају мјерења на локацији Еко топлана, измјерене концентрације кључних загађујућих материја кретале су се значајно испод законом прописаних граничних вриједности, наводе у овом предузећу.
- Емисије азотних оксида биле су приближно 30 до 70 одсто ниже од дозвољеног максимума, сумпор-диоксида чак 97 до 99,7 одсто ниже, угљен-моноксида 85 до 99,5 одсто ниже, док је масена концентрација прашине била 75 до 85 одсто испод прописаних лимита. Ови подаци потврђују да наш рад не представља доминантан извор загађења ваздуха у Бањалуци - саопштили су из Еко топлана.
