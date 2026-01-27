Мљекари на мирном протесту у Бањалуци

Извор:
АТВ
27.01.2026
12:09
Коментари:0
Мљекари из Републике Српске окупили су се данас у бањалучком парку „Младен Стојановић“, гдје су још једном поручили да без хитних мјера нема опстанка домаће производње млијека. Како је истакнуто, захтјеви су усвојени на Управном одбору и односе се на 30 фенинга премије по литру млијека и 500 КМ по грлу.
Представници мљекара подсјетили су да је 5. јануара одржана протестна вожња, након које је услиједио низ састанака са институцијама. Јуче је у Привредној комори Републике Српске одржан завршни састанак, на којем је као један од главних проблема истакнут вишак млијека на тржишту.
У другом дијелу разговора, одржаном са министарком пољопривреде и њеним помоћницима, мљекари наводе да није било довољно разумијевања за њихове захтјеве. Поручују да од Владе Републике Српске и Министарства очекују конкретне одлуке у што краћем року.
Економија
17 ч3
Република Српска
20 ч7
Република Српска
21 ч0
Република Српска
1 д4
Бања Лука
1 ч0
Бања Лука
17 ч0
Бања Лука
22 ч0
Бања Лука
1 д0
Најновије
Најчитаније
13
11
13
11
13
10
13
04
13
00
Тренутно на програму