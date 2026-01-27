Logo
Мљекари на мирном протесту у Бањалуци

АТВ

27.01.2026

12:09

Мљекари на мирном протесту у Бањалуци
Мљекари из Републике Српске окупили су се данас у бањалучком парку „Младен Стојановић“, гдје су још једном поручили да без хитних мјера нема опстанка домаће производње млијека. Како је истакнуто, захтјеви су усвојени на Управном одбору и односе се на 30 фенинга премије по литру млијека и 500 КМ по грлу.

Представници мљекара подсјетили су да је 5. јануара одржана протестна вожња, након које је услиједио низ састанака са институцијама. Јуче је у Привредној комори Републике Српске одржан завршни састанак, на којем је као један од главних проблема истакнут вишак млијека на тржишту.

У другом дијелу разговора, одржаном са министарком пољопривреде и њеним помоћницима, мљекари наводе да није било довољно разумијевања за њихове захтјеве. Поручују да од Владе Републике Српске и Министарства очекују конкретне одлуке у што краћем року.

мљекари

Протести

Бањалука

