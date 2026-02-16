Logo
Дијелови Лувра затворени због штрајка

Извор:

СРНА

16.02.2026

20:10

Коментари:

0
Фото: Pexels

Дијелови музеја Лувр у Паризу поново су затворени за посјетиоце због штрајка особља, које је незадовољно погоршањем услова рада и недостатком ресурса, саопштено је из музеја.

"Музеј је данас отворен. Међутим, због штрајка неке изложбене просторије ће остати затворене", наводи се у саопштењу.

Штрајкови особља почели су 15. децембра, а од тада Лувр није могао да прими посјетиоце четири пута и само дјелимично је отворен у неколико других наврата.

Штрајк се одвија у контексту неколико проблема са којима се музеј суочио у посљедње вријеме.

Прошле седмице, телевизијска станица БМФТВ јавила је о великом цурењу воде у Лувру, због чега је затворено неколико музејских сала и што је изазвало забринутост да су поједина дјела можда оштећена.

Лувр

Култура

Запослени у Лувру најавили штрајк: Жале се на лоше услове рада

Лувр, који је отворен 1793. године и раније је био краљевска резиденција, остаје најпосјећенији музеј на свијету. У јесен, његов углед је погођен низом несрећа изазваних лошим стањем унутрашњих структура и водоводних система.

Као додатни ударац музеју, пљачка девет комада накита који су припадали француским краљицама и царицама 19. октобра проузроковала је губитак од 88 милиона евра. Пет осумњичених је оптужено.

