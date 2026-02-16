Нови детаљи бруталне туче у авиону на лету из Турске! Зуби летјели на све стране, био је сав крвав!

Извор:
Курир
16.02.2026
17:26
Коментари:0
Хаотични снимци са лета авиона компаније Јет2, који се догодио у четвртак, приказују путнике како вриште док се други ударају и рву у пролазу по средини авиона и током трајања лета.
Један 21-годишњи путник из Шефилда испричао је за Дејли мејл шта је, према његовим ријечима, покренуло "шокантну и застрашујућу" тучу.
Према његовој тврдњи, инцидент је започео када је ћелави мушкарац, који је недавно имао трансплантацију косе, гласно питао остале путнике да ли желе да слушају музику.
Свијет
Ужас! Пожар у хемијској фабрици прогутао најмање седам одоба
- Неки су рекли да, јер је већ био веома гласан - рекао је он.
- Мислим да су он и још један мушкарац сигурно пили прије или током лета, јер њихово понашање није било нормално.
Кабинско особље је брзо интервенисало и затражило од мушкарца да утиша музику. Међутим, мушкарац, који се на снимку види у сивој јакни – наводно је почео да виче на стјуардесу и да је вријеђа.
Око десет минута касније дошло је до нове расправе, када је мушкарац наводно питао двојицу браће тинејџера (16 и 18 година) који су сједили испред њега да му купе цигарете, јер је наводно достигао лимит потрошње од 210 фунти на лету.
Старији брат је одбио, након чега је мушкарац почео да псује и виче на њих.
Србија
Пронађена нестала дјевојчица (14): Након осам дана потраге пронашла је полиција
- Рекао му је да одј***е, псовао је и урлао на њих. Било је ужасно. Било је и дјеце у авиону - рекао је свједок.
Мајка тинејџера потом је пришла мушкарцу и смирено га замолила да остави њеног сина на миру и да му неће дати новац. Ипак, према ријечима путника, мушкарац је почео да је вербално напада и вријеђа.
Млађи брат је наводно покушао да заштити мајку и рекао мушкарцу да престане да псује, али је то додатно разбјеснило агресивног путника.
Путник, који је снимао инцидент, тврди да се и сам умијешао покушавајући да заштити жену, али да је тада мушкарац почео да упућује расистичке увреде.
🚨⚡️ UNUSUAL:— RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) February 14, 2026
The Turks are taking parliamentary fights to the skies!
A flight from Turkey to England was diverted to Belgium after a violent brawl broke out on board.
From fights in parliament to now fights on planes, Turkey is truly committed to resolving disputes… pic.twitter.com/w5g2rI0Rn6
- Питао ме је да ли желим да се тучем, а онда ме назвао муслиманским идиотом. Било је шокантно - рекао је.
Убрзо је више путника почело да виче и снима ситуацију, питајући га зашто је расиста.
На снимку се види како мушкарац покушава да отме телефон једној жени која је снимала, затим скида наочаре другом путнику и баца их, након чега долази до физичког обрачуна.
У тучу су се укључила још најмање два мушкарца, док је једна жена вриштала, а стјуардеса покушавала да раздвоји завађене стране.
Свједоци су описали сцене са крвљу на сједиштима и зубима разбацаним по поду.
- Нисам видио зубе, али сам чуо да су други говорили да је имао нове зубе урађене у Турској и да су му неки избијени у тучи. На крају је био сав у крви, цијела глава му је била крвава - рекао је путник.
Неколико путника касније је пружало прву помоћ повријеђенима.
Авион је требало да слети у Манчестер око 20 часова, али је због инцидента принудно слетио у Брисел, па су путници стигли на одредиште тек око 22:30 часова.
Према ријечима свједока, полицији је било потребно око 20 минута да уђе у авион по слетању и приведе мушкарца који је изазвао инцидент, као и још једног путника који је учествовао у тучи.
Пилот је касније рекао путницима да за 30 година летења може на прсте једне руке да наброји принудна слијетања, те да никада није видио овако насилан инцидент. Након интервенције полиције, авион је наставио лет ка Манчестеру.
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму