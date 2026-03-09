Дарко Лазић након компликација са породицом коначно стигао у Србију

Аутор:АТВ
Фолкер Дарко Лазић стигао је на београдски аеродром са супругом Каћом и ћеркицом.
Након драме коју су доживјели због компликација са путовањем усљед рата на Блиском истоку, Лазић и његова супруга су нашли начин да се врате са Малдива у Србију.
Каћа је прва изашла са ћеркицом у рукама, а на аеродрому их је сачекао један мушкарац.
Судар у Бањалуци, отежан саобраћај
Каћа је била у хеланкама, видно расположена, а Срну није испуштала из наручја.
Они су преко Сингапура, а затим Истанбула, коначно стигли у Србију, преноси Телеграф.рс.
