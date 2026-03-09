Logo
Large banner

Дарко Лазић након компликација са породицом коначно стигао у Србију

Аутор:

АТВ

09.03.2026

20:21

Коментари:

0
Дарко Лазић након компликација са породицом коначно стигао у Србију

Фолкер Дарко Лазић стигао је на београдски аеродром са супругом Каћом и ћеркицом.

Након драме коју су доживјели због компликација са путовањем усљед рата на Блиском истоку, Лазић и његова супруга су нашли начин да се врате са Малдива у Србију.

Каћа је прва изашла са ћеркицом у рукама, а на аеродрому их је сачекао један мушкарац.

Саобраћајна незгода

Хроника

Судар у Бањалуци, отежан саобраћај

Каћа је била у хеланкама, видно расположена, а Срну није испуштала из наручја.

Они су преко Сингапура, а затим Истанбула, коначно стигли у Србију, преноси Телеграф.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дарко Лазић

Пјевач

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Љубав. вјенчање

Љубав и секс

Зашто људи остају у лошим везама?

2 ч

0
Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија

Друштво

Лото резултати: Извучени бројеви у 19. колу ''петице''

2 ч

0
Предсједник Русије Владимр Путин.

Свијет

Путин: Русија би могла да преусмјери испоруке нафте

2 ч

0
Трамп: Превише је рано за расправу о преузимању иранске нафте, али не искључујем то

Свијет

Трамп: Превише је рано за расправу о преузимању иранске нафте, али не искључујем то

2 ч

0

Више из рубрике

Анђела Игњатовић Бресквица

Сцена

Повезују ме са сваким: Бресквица о разводу Луке Дончића и причама да је она "главни кривац"

2 ч

0
Анамариа Голтес

Сцена

Словеначки медији: Анамарија звала полицију кад је Дончић дошао да види ћерку

3 ч

0
Умро познати пјевач из Мостара

Сцена

Умро познати пјевач из Мостара

3 ч

0
Познати Србин помогао Зорици Брунцлик кад није имала ништа: Ево о коме се ради

Сцена

Познати Србин помогао Зорици Брунцлик кад није имала ништа: Ево о коме се ради

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

26

Пробудио се потпуно плав и отишао хитно у болницу: Љекари се почели смијати након прегледа

22

22

Који је најбољи детерџент за веш? Стручњаци откривају

22

12

Трамп разматра преузимање Ормуског Мореуза

21

58

САД запријетиле Саудијској Арабији: "Биће посљедица"

21

55

Швајцарска помаже жртвама трагедије у ноћном клубу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner