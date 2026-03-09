Судар у Бањалуци, отежан саобраћај

Аутор:АТВ
09.03.2026
20:19
Коментари:0
Вечерас је у улици Николе Пашића у Бањалуци дошло до саобраћајне незгоде у којој су учествовала два возила.
Због удеса, на овој дионици пута отежан је саобраћај.
Тренутно нема информација о евентуалним повријеђеним особама.
Друштво
Лото резултати: Извучени бројеви у 19. колу ''петице''
На возилима је причињена материјална штета.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
Најчитаније
22
26
22
22
22
12
21
58
21
55
Тренутно на програму