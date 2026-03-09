Logo
Large banner

Судар у Бањалуци, отежан саобраћај

Аутор:

АТВ

09.03.2026

20:19

Коментари:

0
Саобраћајна незгода у Бањалуци
Фото: АТВ

Вечерас је у улици Николе Пашића у Бањалуци дошло до саобраћајне незгоде у којој су учествовала два возила.

Због удеса, на овој дионици пута отежан је саобраћај.

Тренутно нема информација о евентуалним повријеђеним особама.

лото

Друштво

Лото резултати: Извучени бројеви у 19. колу ''петице''

На возилима је причињена материјална штета.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна незгода

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Гори кућа у Бијељини, ватрогасци се боре с ватром

Хроника

Гори кућа у Бијељини, ватрогасци се боре с ватром

3 ч

0
Ватра на имању се отела контроли: Мушкарац страдао у пожару

Хроника

Ватра на имању се отела контроли: Мушкарац страдао у пожару

4 ч

0
Преварио достављаче хране на бизаран начин, па завршио иза решетака

Хроника

Преварио достављаче хране на бизаран начин, па завршио иза решетака

4 ч

0
Дјечак (5) сам изашао из вртића: Пронађен код мајке, отац бијесан након инцидента

Хроника

Дјечак (5) сам изашао из вртића: Пронађен код мајке, отац бијесан након инцидента

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

26

Пробудио се потпуно плав и отишао хитно у болницу: Љекари се почели смијати након прегледа

22

22

Који је најбољи детерџент за веш? Стручњаци откривају

22

12

Трамп разматра преузимање Ормуског Мореуза

21

58

САД запријетиле Саудијској Арабији: "Биће посљедица"

21

55

Швајцарска помаже жртвама трагедије у ноћном клубу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner