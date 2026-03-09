Дјечак (5) сам изашао из вртића: Пронађен код мајке, отац бијесан након инцидента

Аутор:АТВ
Дјечак стар пет година јутрос нешто послије 10 часова самостално је изашао из вртића “Бошко Буха” у Чачку и отишао на адресу на којој је раније живио са мајком, информације су Предшколске установе “Радост” из Чачка.
Вера Јовановић, директорка Предшколске установе “Радост”, у телефонском разговору, навела је да је примијећено да дјечака нема у вријеме када дјеца са васпитачима уобичајено излазе у двориште вртића, преноси РТС.
Управа вртића и стручне службе одмах су дошле на лице мјеста, након чега су васпитачи започели потрагу.
Дјечака су тражили у околини вртића и у оближњим улицама, преноси РТС.
Нешто послије 11 часова позвана је мајка дјечака, која је потврдила да је дијете са
њом.
Мајка, која има самостално старатељство, и дјечак, потом су обавили разговор са васпитачима и управом установе. На састанак је позван и отац дјечака, који је одбио да дође.
У разговору за РТС отац дјечака је рекао да је страшно то што је његов син ишетао из вртића неопажен од оних који треба да воде рачуна о дјеци, али и да је о томе обавијестио медије и кабинет предсједника Србије.
У Предшколској установи “Радост” је речено да је “најважније да је дјечак добро и неповријеђен”, а васпитачи који су задужени за ту вртићку групу биће, како је речено, “третирани у складу са процедуром предвиђеном законом за овакве случајеве”.
