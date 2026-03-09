Logo
Истраживање показало који је град најбољи за подизање породице: Налази се на другом крају свијета

АТВ

09.03.2026

17:17

Породица дјеца шетња
Фото: Vidal Balielo Jr./Pexels

Док многи идеализују одрастање на селу, градови нуде бескрајне могућности за испуњено дјетињство. Али, који град нуди савршен пакет? Једно велико истраживање напокон доноси одговор. Аустралијски интернет сервис за поређење цијена и производа, "Цомпаре тхе Маркет АУ", израдио је свеобухватан извјештај који би могао да промијени све.

Како би се рангирало 50 градова широм свијета, у обзир је узето девет различитих фактора на основу којих је сваки град добио укупну оцјену.

Анализа је укључивала:

Индекс безбједности и индекс среће;

Број активности прилагођених дјеци;

Мјесечне трошкове живота и националну потрошњу на породичне накнаде;

Законски прописано трајање родитељског одсуства;

Националне стопе вакцинације дјеце;

Издатке за образовање и количину зелених површина по становнику.

Шампион са другог краја свијета: Бризбејн

Према резултатима истраживања, најбоље мјесто на свијету за подизање породице је аустралијски Бризбејн. Са укупном оцјеном од 6,457, главни град Квинсленда заузео је убједљиво прво мјесто на листи. Посебно се истакао у категоријама безбједности, високој националној стопи вакцинације дјеце и импресивном броју зелених површина по становнику, гдје је забиљежио чак 84,89 бодова, преносе Новости Магазин.

Доминација Аустралије и европски фаворити

Аустралијски градови су генерално постигли веома добре резултате, тако су се Сиднеј, Перт и Мелбурн смјестили на пето, шесто и седмо мјесто. Међу двадесет најбољих нашла су се и два новозеландска града, Окланд и Велингтон.

Када је ријеч о Европи, Лондон је заузео високо друго мјесто, понајвише захваљујући обиљу активности прилагођених породицама, док се Хелсинки нашао на четвртом мјесту, истакнувши се као други град по националној потрошњи на образовање, одмах иза Стокхолма.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

