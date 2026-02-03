Logo
Родитељи са оволико дјеце су најсрећнији

Извор:

Новости.рс

03.02.2026

09:28

Породица дјеца шетња
Фото: Vidal Balielo Jr./Pexels

Неке породице су срећне дому са много дјеце, док друге проналазе срећу у мирнијем, мањем окружењу. Али шта каже истраживање?

Колико дјеце доноси срећу домаћинству је одлука коју свака породица треба да донесе за себе. Оно што је исправно за једну породицу можда није најбоље за другу.

Болница

Здравље

Мирослав добио рак, људи нису хтјели да се рукују с њим: Мислили су да сам заразан

Деценијама постоје различита мишљења о идеалној величини породице, а истраживања су показала да је четворо дјеце најбољи број за срећу.

Према студији др Бронвин Харман са Универзитета Едит Кован у Перту, родитељи који имају четворо или више дјеце пријављују највише среће и задовољства у животу.

Родитељи са великим породицама суочавају се са многим изазовима, укључујући буку, хаос и финансијске притиске. Међутим, радост која долази од подизања велике породице надмашује стресне ситуације.

"Срећа родитеља са великим породицама може се дјелимично приписати повезаности и осјећају сврхе који произилазе из тога што имају много дјеце. Задовољство које долази са посматрањем како дјеца расту и комуницирају, као и понос ситуације у којој се налазе, у великој мјери је посљедица радости гледања како њихова браћа и сестре комуницирају", каже др Харман.

Магла-вријеме-улица

Друштво

Ново упозорење за дијелове Републике Српске

Важно је имати на уму да је срећа субјективна. Оно што функционише за једно домаћинство можда неће бити најбоље за друго.

Неки родитељи напредују у хаосу и превирању великог домаћинства, док други више воле мир и тишину мањих домаћинстава. Проналажење праве равнотеже за сваку породицу појединачно је кључно

Дјеца

porodica

Родитељи

