Орбан: Не смијемо дозволити да се ЕУ претвори у ратнохушкачки савез

Извор:
СРНА
03.02.2026
09:02
Коментари:0
Европска народна партија жели да претвори ЕУ у ратнохишкачки војни савез, а то се не смије дозволити, упозорио је мађарски премијер Виктор Орбан.
"ЕПП жели да укине право вета и претвори ЕУ у ратнохушкачки војни савез. То представља пријетњу цијелој Европи", навео је Орбан у објави на друштвеној мрежи "Икс".
Орбан је истакао да Мађарска, Словачка и Чешка морају наставити да заједнички дјелују како би заштитиле суверенитет и спријечиле да Европа буде увучена у рат.
"Не смијемо дозволити да изопачени планови ЕПП-а постану будућност Европе", поручио је Орбан.
