Орбан: Не смијемо дозволити да се ЕУ претвори у ратнохушкачки савез

Извор:

СРНА

03.02.2026

09:02

Коментари:

0
Орбан: Не смијемо дозволити да се ЕУ претвори у ратнохушкачки савез
Фото: Tanjug/AP

Европска народна партија жели да претвори ЕУ у ратнохишкачки војни савез, а то се не смије дозволити, упозорио је мађарски премијер Виктор Орбан.

"ЕПП жели да укине право вета и претвори ЕУ у ратнохушкачки војни савез. То представља пријетњу цијелој Европи", навео је Орбан у објави на друштвеној мрежи "Икс".

Рерна

Савјети

Увече убаците ово у рерну, а ујутру ће бити блистава без имало рибања

Орбан је истакао да Мађарска, Словачка и Чешка морају наставити да заједнички дјелују како би заштитиле суверенитет и спријечиле да Европа буде увучена у рат.

"Не смијемо дозволити да изопачени планови ЕПП-а постану будућност Европе", поручио је Орбан.

Виктор Орбан

EU

