Снијег оковао Јапан: Жена затрпана испред куће

Екстремне снијежне падавине убиле су 30 људи у Јапану у протекле двије недеље, укључујући 91-годишњу жену која је пронађена затрпана у снијегу испред своје куће, саопштиле су власти.
Јапанска влада је распоредила војску како би помогла становницима у префектури Аомори, која је најтеже погођена - до 4,5 метара снега нагомилало се у изолованим подручјима.
Премијерка Санае Такаичи сазвала је јуче хитну сједницу свог кабинета и захтијевала од својих министара да учине све што је могуће како би заштитили животе грађана, преноси Телеграф.
Јаке хладне ваздушне масе изазвале су обилне снијежне падавине посљедњих недјеља дуж обале Јапанског мора, при чему су у неким областима забележене више него двоструко веће количине од уобичајене за сезону.
Од 20. јануара, 30 људи је умрло у снежним падавинама, према подацима јапанске агенције за управљање пожарима и катастрофама.
Међу њима је и Кина Џин (91), чије је тијело пронађено затрпано испод три метра снијега испред њене куће у Аоморију, рекао је полицајац за АФП.
Полиција вјерује да је снег срушио њен кров и затрпао је. Умрла је од гушења, рекао је полицајац, док је поред њеног тијела пронађена лопата.
