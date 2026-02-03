Logo
Снијег оковао Јапан: Жена затрпана испред куће

Телеграф

03.02.2026

08:53

Снијег оковао Јапан: Жена затрпана испред куће
Фото: Paolo Sanchez/Pexels

Екстремне снијежне падавине убиле су 30 људи у Јапану у протекле двије недеље, укључујући 91-годишњу жену која је пронађена затрпана у снијегу испред своје куће, саопштиле су власти.

Јапанска влада је распоредила војску како би помогла становницима у префектури Аомори, која је најтеже погођена - до 4,5 метара снега нагомилало се у изолованим подручјима.

Премијерка Санае Такаичи сазвала је јуче хитну сједницу свог кабинета и захтијевала од својих министара да учине све што је могуће како би заштитили животе грађана, преноси Телеграф.

Јаке хладне ваздушне масе изазвале су обилне снијежне падавине посљедњих недјеља дуж обале Јапанског мора, при чему су у неким областима забележене више него двоструко веће количине од уобичајене за сезону.

Од 20. јануара, 30 људи је умрло у снежним падавинама, према подацима јапанске агенције за управљање пожарима и катастрофама.

uvidjaj policija rs

Хроника

Два младића животно угрожена након тешке несреће

Међу њима је и Кина Џин (91), чије је тијело пронађено затрпано испод три метра снијега испред њене куће у Аоморију, рекао је полицајац за АФП.

Полиција вјерује да је снег срушио њен кров и затрпао је. Умрла је од гушења, рекао је полицајац, док је поред њеног тијела пронађена лопата.

