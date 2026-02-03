Тинејџер пливао четири сата у узбурканом мору како би спасио мајку, брата и сестру

Извор:
Тринаестогодишњи дјечак је спасио своју мајку, брата и сестру пливајући четири сата у тешким морским условима, након што их је море однијело од обале на југозападу Западне Аустралије.
Породица је боравила на одмору у мјесту Квиндалуп, око 200 километара јужно од Пертха, када су снажни вјетрови у петак послијеподне однијели њихове напухане даске за веслање и кајак даље од обале залива Геограпхе.
Тринаестогодишњак је покушао кајаком да се врати до обале како би потражио помоћ, али је пловило почело пропуштати воду, због чега је био приморан да исплива око четири километра до копна.
Говорећи за Sky News, тинејџер је рекао да је након вишесатног пливања потрчао по помоћ.
"Само сам говорио себи: ‘Не данас, не данас, не данас’. Пливао сам прсно, слободним стилом и леђним стилом за преживљавање. Дотакао сам тло код плаже и само сам се срушио, а онда сам морао истрчати још два километра како бих дошао до телефона", рекао је.
Полиција Западне Аустралије запримила је дојаву у петак у 18 сати да је породица однесена на отворено море, након чега је покренута опсежна потрага и акција спашавања у којој су учествовали водена полиција, локални волонтери за поморско спашавање и спасилачки хеликоптер Западне Аустралије.
Жена (47), дјечак (12) и дјевојчица (8) пронађени су у 20:30 сати како се држе за даску за веслање, након што их је уочио спасилачки хеликоптер.
Волонтерско пловило за поморско спашавање упућено је на њихову локацију и све троје су успјешно извучени. Командант Naturaliste Volunteer Marine Rescuea Паул Бресланд рекао је да је породица пронађена око 14 километара од обале те да су сатима у немирном мору покушавали остати на површини, преноси АБЦ.
Бресланд је навео да је 13-годишњак дао детаљан опис боја кајака и дасака за веслање, што је било од непроцјењиве помоћи у потрази.
Открио је и да је дјечак пливао два сата с прслуком за спашавање, а затим га скинуо и пливао још два сата без њега.
Полицијски инспектор Џејмс Брадлеј захвалио је свима који су учествовали у успјешној акцији и подсјетио да се морски услови могу врло брзо промијенити.
"Срећом, све три особе носиле су прслуке за спашавање, што је допринијело њиховом преживљавању. Поступци 13-годишњег дјечака не могу се довољно похвалити; његова одлучност и храброст у коначници су спасили животе његове мајке и браће и сестара", казао је.
