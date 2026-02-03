Logo
Large banner

Тинејџер пливао четири сата у узбурканом мору како би спасио мајку, брата и сестру

Извор:

Агенције

03.02.2026

08:26

Коментари:

0
Nevrijeme More Uragan Talasi
Фото: Танјуг/АП

Тринаестогодишњи дјечак је спасио своју мајку, брата и сестру пливајући четири сата у тешким морским условима, након што их је море однијело од обале на југозападу Западне Аустралије.

Породица је боравила на одмору у мјесту Квиндалуп, око 200 километара јужно од Пертха, када су снажни вјетрови у петак послијеподне однијели њихове напухане даске за веслање и кајак даље од обале залива Геограпхе.

Хајди Клум

Сцена

Сви су мислили да је гола: Како се Хајди Клум могла кретати у овоме?

Тринаестогодишњак је покушао кајаком да се врати до обале како би потражио помоћ, али је пловило почело пропуштати воду, због чега је био приморан да исплива око четири километра до копна.

Говорећи за Sky News, тинејџер је рекао да је након вишесатног пливања потрчао по помоћ.

"Само сам говорио себи: ‘Не данас, не данас, не данас’. Пливао сам прсно, слободним стилом и леђним стилом за преживљавање. Дотакао сам тло код плаже и само сам се срушио, а онда сам морао истрчати још два километра како бих дошао до телефона", рекао је.

Полиција Западне Аустралије запримила је дојаву у петак у 18 сати да је породица однесена на отворено море, након чега је покренута опсежна потрага и акција спашавања у којој су учествовали водена полиција, локални волонтери за поморско спашавање и спасилачки хеликоптер Западне Аустралије.

илу-вријеме-облаци-22102025

Друштво

Ево какво нас вријеме очекује током дана

Жена (47), дјечак (12) и дјевојчица (8) пронађени су у 20:30 сати како се држе за даску за веслање, након што их је уочио спасилачки хеликоптер.

Волонтерско пловило за поморско спашавање упућено је на њихову локацију и све троје су успјешно извучени. Командант Naturaliste Volunteer Marine Rescuea Паул Бресланд рекао је да је породица пронађена око 14 километара од обале те да су сатима у немирном мору покушавали остати на површини, преноси АБЦ.

Бресланд је навео да је 13-годишњак дао детаљан опис боја кајака и дасака за веслање, што је било од непроцјењиве помоћи у потрази.

Открио је и да је дјечак пливао два сата с прслуком за спашавање, а затим га скинуо и пливао још два сата без њега.

horoskop

Занимљивости

Прочитајте шта вам звијезде данас поручују

Полицијски инспектор Џејмс Брадлеј захвалио је свима који су учествовали у успјешној акцији и подсјетио да се морски услови могу врло брзо промијенити.

"Срећом, све три особе носиле су прслуке за спашавање, што је допринијело њиховом преживљавању. Поступци 13-годишњег дјечака не могу се довољно похвалити; његова одлучност и храброст у коначници су спасили животе његове мајке и браће и сестара", казао је.

Подијели:

Тагови:

спасавање

Аустралија

dječak

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Двије особе погинуле приликом урушавања моста

Свијет

Двије особе погинуле приликом урушавања моста

3 ч

0
У Српској рођено 15 беба

Друштво

У Српској рођено 15 беба

3 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Амерички експерти траже нову архитектуру Балкана

3 ч

2
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Ухапшен серијски лопов из БиХ: Ојадио аустријске фирме

3 ч

0

Више из рубрике

Двије особе погинуле приликом урушавања моста

Свијет

Двије особе погинуле приликом урушавања моста

3 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Ухапшен серијски лопов из БиХ: Ојадио аустријске фирме

3 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Амерички експерти траже нову архитектуру Балкана

3 ч

2
Трамп: Могли бисмо ускоро имати добре вијести у вези са окончањем сукоба у Украјини

Свијет

Трамп: Могли бисмо ускоро имати добре вијести у вези са окончањем сукоба у Украјини

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

10

Минић са амбасадором Словачке у БиХ: Српска опредијељена за спровођење реформских активности

11

08

Син норвешке принцезе на суђењу због силовања

11

06

Добојлија (31) иза решетака због обљубе и пребијања малољетнице

11

03

Ултра-прерађена храна више личи на цигарете него на здраве намирнице

10

58

Претреси на више локација, ''пала'' група са 11 килограма дроге

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner