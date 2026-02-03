Logo
Сви су мислили да је гола: Како се Хајди Клум могла кретати у овоме?

03.02.2026

08:14

Фото: Tanjug/Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

Глумица и модел Хајди Клум била је у центру пажње на дод‌јели Grammyja 2026.

Њемачки супермодел појавио се на црвеном тепиху у хаљини од латекса боје коже због које је многима на први поглед д‌јеловало као да је готово гола.

Хаљина је била уска, без нараменица и до кољена, потпуно приљубљена уз тијело те је јасно наглашавала њену фигуру и попрсје.

Због сјајног материјала и боје која се стапала с њеном кожом изгледала је врло провокативно.

С бочне стране хаљина је имала копче, што је додатно привукло пажњу.

Хеиди је цијели look употпунила ципелама у истој боји, чиме је још више појачала утисак ''голе'' силуете.

Иако се многи питају колико је таква хаљина била удобна, Клум је самоувјерено позирала фотографима и показала да зна како привући погледе.

