Едита проговорила: Оставила сам га због моје несигурности и страха

Телеграф

02.02.2026

17:58

Едита проговорила: Оставила сам га због моје несигурности и страха
Пјевачица Едита Арадиновић и Ненад Стевић са којим чека дете, наводно су одлучили да ставе тачку на емотивну везу.

Едита је гостовала у "Вошткасту", гдје је говорила о бившем момку, али није прецизирала о коме је ријеч, тј, није рекла његово име, само је истакла да је млађи од ње.

Водитељ и Едита присетили су се њеног прошлог гостовања, када је Вај Вај назвао "матором", након чега је она раскинула са дечком.

Морам нешто да признам, када сте објавили тај клип ја нисам знала колико ће далеко то да оде и када је отишло вирално ја сам се наљутила, а нисам хтјела да признам. Ударио ме је комплекс, на нешто што је мене у том тренутку забољело - рекла је Едита Арадиновић и додала:

- Ја сам тада била заљубљена у седам година млађег момка и оставила сам га из тог разлога и моје несигурности и страха да сам матора - изјавила је Едита Арадиновић у"Вошкасту".

