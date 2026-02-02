Сандра Африка проговорила о сусрету са Бекамовим сином

02.02.2026
13:26
Коментари:0
Позната пјевачица Сандра Африка раније је изненадила јавност тврдњом да ју је Бруклин Бекам, син Дејвида Бекама, покушао освојити током њеног боравка у Дубаију.
У јеку актуелне драме у породици Бекам и скандала између Бруклинове супруге Николе Пелц и његове мајке Викторије Бекам, Африка се сада на духовит начин у емисији ''Премијера - Викенд специјал'' осврнула на то.
"Била сам у Дубаију са Стефаном, мојим ПР-ом, он мени није дечко као што се прича. Ја нисам ни знала ко је дотични дечко, све се ту мота, ја сишла на доручак, као права Српкиња напунила тањир, јаја, сланина, он ме све време гледа и шмека ме, ја гледам мислила сам изгледа као неки бескућник, све време ме гледа и смешка се. Он мени каже да ли знаш ко је то. Ми уђемо на Инстаграм, ја се нашалила, рекла добро што није ништа било. Добро ми је овако, мислим да је Викторија опасна, тако да добро је мени овако. Није ми жао што нисам постала њхова снајка, никакав је. Не знам са ким је био, вероватно са женом. Био је сам на доручку, флертовао је, није био добар, био је безобразан", нашалила се Сандра, преноси Пинк.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму