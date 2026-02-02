Logo
Large banner

Преминула позната пјевачица (26): Ујела је змија у њеној кући

Извор:

Курир

02.02.2026

08:52

Коментари:

0
Ruža cvijet
Фото: George Becker/Pexels

Ифунања Нвангене, талентована певачица која се појавила у трећој сезони такмичења "The Voice Nigeria", преминула је у 26. години након смртоносног уједа змије.

Сопранисткињу рођену у Енугуу, која је по занимању била архитекта, ујела је отровна змија у њеном дому у Абуји, потврдили су извори за ББЦ Африца.

Horoskop

Занимљивости

За ова три знака 2026. је година кармичког преокрета

Нвангене је привукла велику пажњу у априлу 2021. године након извођења Ријанине баладе "Take a Bow", а њен наступ је огроман број прегледа на Јутјубу.

Према наводима ББЦ Африца, Нвангене је била чланица хора Амемусо, а музички директор хора, Сем Езогву, у недјељу је на Фејсбуку објавио саопштење којим је потврдио трагичну вијест.

"Са великом тугом у срцу објављујемо смрт Ифунање Нвангене Наније“, наводи се у саопштењу хора.

Из хора Амемусо истакли су да је Ифунања "била на прагу да са свијетом подијели свој невјероватан таленат“ и додали да ће "њен глас и њен дух бити дубоко пропуштени“.

Полиција Аустрија

Свијет

Мајка ухапшена због убиства сина (11): Полицајци се заледили када су чули њене ријечи

Хилариј Обина, члан хора, рекао је за ББЦ Африца да ју је "ујед змије пробудио“, као и да су надлежни органи касније пронашли двије змије у дому Нвангене.

Подијели:

Тагови:

Пјевачица

Змија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Џулија Робертс у загрљају посебног човјека: ''Мој омиљени мушкарац''

Сцена

Џулија Робертс у загрљају посебног човјека: ''Мој омиљени мушкарац''

10 ч

0
Европска земља се спрема за забрану друштвених мрежа млађима од 16 година

Наука и технологија

Европска земља се спрема за забрану друштвених мрежа млађима од 16 година

10 ч

0
Невријеме у Грчкој

Свијет

Школе затворене због невремена, аутомобили сатима заробљени у снијегу

11 ч

0
Током протекле ноћи руски ПВО уништио 31 украјински дрон

Свијет

Током протекле ноћи руски ПВО уништио 31 украјински дрон

11 ч

0

Више из рубрике

Џулија Робертс у загрљају посебног човјека: ''Мој омиљени мушкарац''

Сцена

Џулија Робертс у загрљају посебног човјека: ''Мој омиљени мушкарац''

10 ч

0
Пјевачица Јелена Карлеуша

Сцена

Карлеуша објавила фотографију какву није јако дуго

13 ч

0
Ана Бекута се коначно огласила након напада у Чачку

Сцена

Ана Бекута се коначно огласила након напада у Чачку

21 ч

5
Милена Поповић поново показала бујне груди

Сцена

Милена Поповић поново показала бујне груди

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

25

Ухапшен Борислав Бојанић

19

22

Фонд солидарности омогућио лијечење више од 1.200 дјеце у иностранству

19

17

Требињска депонија вапи за рјешењем

19

14

Остојић: Наше обавезе које постоје према удружењу пензионера биће реализоване

19

09

Све значајнија позиција српске на међународном нивоу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner