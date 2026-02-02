Преминула позната пјевачица (26): Ујела је змија у њеној кући

Извор:
Ифунања Нвангене, талентована певачица која се појавила у трећој сезони такмичења "The Voice Nigeria", преминула је у 26. години након смртоносног уједа змије.
Сопранисткињу рођену у Енугуу, која је по занимању била архитекта, ујела је отровна змија у њеном дому у Абуји, потврдили су извори за ББЦ Африца.
Нвангене је привукла велику пажњу у априлу 2021. године након извођења Ријанине баладе "Take a Bow", а њен наступ је огроман број прегледа на Јутјубу.
Према наводима ББЦ Африца, Нвангене је била чланица хора Амемусо, а музички директор хора, Сем Езогву, у недјељу је на Фејсбуку објавио саопштење којим је потврдио трагичну вијест.
"Са великом тугом у срцу објављујемо смрт Ифунање Нвангене Наније“, наводи се у саопштењу хора.
Из хора Амемусо истакли су да је Ифунања "била на прагу да са свијетом подијели свој невјероватан таленат“ и додали да ће "њен глас и њен дух бити дубоко пропуштени“.
Хилариј Обина, члан хора, рекао је за ББЦ Африца да ју је "ујед змије пробудио“, као и да су надлежни органи касније пронашли двије змије у дому Нвангене.
