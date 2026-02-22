Погледајте гол којим је Звезда дошла до предности у посљедњој секунди првог полувремена

Извор:
АТВ
22.02.2026
18:03
Коментари:1
Фудбалери Црвене звезде и Партизана играју 178. “вјечити дерби”, а након првих 45 минута домаћин води са 1:0.
Било је доста прилика на обје стране, али су мреже мировале до само финиша првог дијела игре.
Фудбал
Немиле сцене на дербију: Петарде на терену, меч прекинут
Звезда је дошла до предности, буквално у посљедњој секунди.
Катаи је лоше извео слободан ударац, лопта му се вратила, услиједио је дриблинг па центаршут у казнени простор гдје се главом понудио Костов.
Фудбал
АТВ на “вјечитом дербију”: Звезда "бржа" од звиждука, погодак у посљедњим секундама полувремена
Сјајно је реаговао и поред Здјелара спаковао лопту у доњи лијеви угао гола Партизана!
Погледајте погодак:
Најновије
Најчитаније
20
58
20
50
20
40
20
27
20
24
Тренутно на програму
19:45
Без коментара
без коментара
19:55
Маркетинг
маркетинг
20:00
Арт радар
емисија из културе
20:30
Бистра вода ЕП18 (12+)
серијски програм
21:30
Умјетност злочина С02 ЕП02 (12+)
серијски програм
22:30
Та моја мала љубав (12+)
филмски програм