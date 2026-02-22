Logo
Погледајте гол којим је Звезда дошла до предности у посљедњој секунди првог полувремена

Извор:

АТВ

22.02.2026

18:03

Коментари:

1
ФК Црвена Звезда - ФК Партизан
Фото: АТВ

Фудбалери Црвене звезде и Партизана играју 178. “вјечити дерби”, а након првих 45 минута домаћин води са 1:0.

Било је доста прилика на обје стране, али су мреже мировале до само финиша првог дијела игре.

Дерби прекид

Фудбал

Немиле сцене на дербију: Петарде на терену, меч прекинут

Звезда "уз звук сирене"

Звезда је дошла до предности, буквално у посљедњој секунди.

Катаи је лоше извео слободан ударац, лопта му се вратила, услиједио је дриблинг па центаршут у казнени простор гдје се главом понудио Костов.

ФК Црвена Звезда - ФК Партизан

Фудбал

АТВ на “вјечитом дербију”: Звезда "бржа" од звиждука, погодак у посљедњим секундама полувремена

Сјајно је реаговао и поред Здјелара спаковао лопту у доњи лијеви угао гола Партизана!

Погледајте погодак:

Коментари (1)
