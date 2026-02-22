Logo
Large banner

Колико држављана Србије се налази у Ирану?

22.02.2026

18:58

Коментари:

0
Колико држављана Србије се налази у Ирану?
Фото: Tanjug/AP Photo/ File

У Ирану се тренутно налази 14 држављана Србије, сви су контактирани и препоручено им је да напусте земљу у складу са актуелном безбједносном процјеном, саопштено је из Амбасаде Србије у Техерану.

Држављани Србије тренутно бораве у Техерану, Табризу, Јазду и Исфахану, а од укупног броја њих седморо има двојно држављанство Србије и Ирана, док је један двојни држављанин БиХ и Србије.

Из Амбасаде наводе да комерцијални саобраћај и даље функционише, али да је свим српским држављанима који из не желе да напусте Иран савјетовано да благовремено обезбиједе алтернативни превоз до границе како би у случају избијања ратних дејстава могли да стигну до најближе безбједне границе.

Држављанима Србије препоручено је да не присуствују јавним скуповима и политичким активностима у Ирану, да не фотографишу нити снимају објекте и лица, посебно припаднике полиције и институција, као и да се не приближавају објектима које користе снаге реда или који спадају у критичну инфраструктуру.

Савјетовано им је и да уз себе имају потребна документа и новац, да обезбиједе довољне количине намирница за дужи боравак без непотребног напуштања мјеста боравка, као и да лоцирају најближа склоништа, попут метро станица и подземних паркинга, навели су из Амбасаде за за "Јуроњуз Србија".

Грађанима је препоручено и да прате објаве и упутства локалних институција, као и да буду у сталном контакту са Министарством спољних послова и Амбасадом Србије у Техерану.

Министарство спољних послова Србије упозорило је грађане да у овом тренутку не путују у Иран, док су онима који тамо бораве дате додатне препоруке.

Подијели:

Тагови :

Иран

Србија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.

Свијет

Мјере предострожности: Хамнеи именовао четири нивоа насљеђивања у случају атентата

5 ч

0
Погинуло више од 20 студената током демонстрација у Ирану

Свијет

Погинуло више од 20 студената током демонстрација у Ирану

7 ч

0
Трамп разматра ликвидацију сина ајатолаха и водећих мула?!

Свијет

Трамп разматра ликвидацију сина ајатолаха и водећих мула?!

8 ч

0
Рат је све ближе? Иран послао јасну поруку

Свијет

Рат је све ближе? Иран послао јасну поруку

1 д

0

Више из рубрике

Објављена слика и идентитет мушкарца који је упао на Трампово имање

Свијет

Објављена слика и идентитет мушкарца који је упао на Трампово имање

2 ч

0
Познато ко је мушкарац који је убијен на Трамповом имању, породица пријавила нестанак

Свијет

Познато ко је мушкарац који је убијен на Трамповом имању, породица пријавила нестанак

4 ч

0
Убиство у Лиону

Свијет

Убиство дјечка у Лиону изазвало дипломатску буру између Француске и САД: Министар позвао америчког амбасадора

4 ч

0
снијег

Свијет

Хаос у САД: Зимска олуја каква није виђена годинама долази, издато упозорење за 35 милиона људи!

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

58

Преминуо Владислав Јовановић

20

50

Пјевач одгађа све наступе због тешке болести: "Прошао сам кроз пакао"

20

40

Сутра почиње Васкршњи пост: Траје 48 дана, а овога се обавезно треба придржавати

20

27

Станковић: Можда смо могли и гол више да дамо

20

24

"Игра престола" добија наставак који објашњава ко је Луди краљ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner