Колико држављана Србије се налази у Ирану?

22.02.2026
18:58
Коментари:0
У Ирану се тренутно налази 14 држављана Србије, сви су контактирани и препоручено им је да напусте земљу у складу са актуелном безбједносном процјеном, саопштено је из Амбасаде Србије у Техерану.
Држављани Србије тренутно бораве у Техерану, Табризу, Јазду и Исфахану, а од укупног броја њих седморо има двојно држављанство Србије и Ирана, док је један двојни држављанин БиХ и Србије.
Из Амбасаде наводе да комерцијални саобраћај и даље функционише, али да је свим српским држављанима који из не желе да напусте Иран савјетовано да благовремено обезбиједе алтернативни превоз до границе како би у случају избијања ратних дејстава могли да стигну до најближе безбједне границе.
Држављанима Србије препоручено је да не присуствују јавним скуповима и политичким активностима у Ирану, да не фотографишу нити снимају објекте и лица, посебно припаднике полиције и институција, као и да се не приближавају објектима које користе снаге реда или који спадају у критичну инфраструктуру.
Савјетовано им је и да уз себе имају потребна документа и новац, да обезбиједе довољне количине намирница за дужи боравак без непотребног напуштања мјеста боравка, као и да лоцирају најближа склоништа, попут метро станица и подземних паркинга, навели су из Амбасаде за за "Јуроњуз Србија".
Грађанима је препоручено и да прате објаве и упутства локалних институција, као и да буду у сталном контакту са Министарством спољних послова и Амбасадом Србије у Техерану.
Министарство спољних послова Србије упозорило је грађане да у овом тренутку не путују у Иран, док су онима који тамо бораве дате додатне препоруке.
