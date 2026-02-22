Трамп разматра ликвидацију сина ајатолаха и водећих мула?!

Извор:
Курир
22.02.2026
12:56
Америчком предсједнику Доналду Трампу наводно је представљен план кампање "обезглављивања" иранског државног врха, при чему је Моџтаба Хамнеистављен на листу заједно са својим оцем.
Моџтаба Хамнеи, 55-годишњи син врховног лидера ајатолаха Алија Хамнеија је највјероватнији насљедник и има блиске везе са Исламском револуционарном гардом (ИРГЦ), моћном војном организацијом коју су САД означиле као "терористичку". Моџтаба је такође учествовао у Иранско-ирачком рату и студирао теологију у светом граду Ком, чиме је испунио уставни захтев за клерикалну обуку.
Према извештају сајта Axios, Трамп још није одлучио да ли ће напасти Иран. Једна опција је да се допусти споразум који омогућава Ирану да настави "симболично" обогаћивање уранијума, све док не буде у могућности да развије нуклеарно оружје.
Ако преговори о нуклеарном програму Ирана не успију, једна од опција је драматична кампања атентата, чији циљ би био потпуна смјена режима.
- Имамо план за сваки сценарио. Један сценарио подразумева уклањање ајатолаха, његовог сина и мула - рекао је виши амерички званичник за Axios.
САД су послале више од трећине своје морнарице према Ирану и саставиле највећу ваздушну силу на Блиском истоку од инвазије на Ирак 2003. године.
Аналитичари су указали на распоређивање више од двије трећине флоте Е-3 Sentry као знак да је Трамп спреман за војну акцију. Авиони са радарском опремом потребни су за праћење и пресретање долазећих ракета.
У петак је Трамп потврдио да разматра "ограничени" удар на Иран како би притиснуо режим да склопи нуклеарни споразум. У теорији, тај удар би демонстрирао моћ САД, али би био испод прага који би изазвао озбиљан одговор Техерана.
Отвореност Бијеле куће да Иран настави ограничено обогаћивање уранијума може створити простор за споразум и да спријечи рат. Међутим, свака нуклеарна понуда мора испунити врло високе критеријуме да би скептици у Трамповој администрацији вјеровали да није потребна војна акција.
Није јасно како би се дефинисало "симболично" обогаћивање и какав надзор би био на снази да се осигура поштовање споразума. Иран нема добру историју сарадње са УН инспекторима око нуклеарног програма.
- Трамп ће бити спреман да прихвати споразум који је суштински и који може политички да прода код куће. Ако Иранци желе да спријече напад, морају нам дати понуду коју не можемо одбити. Иранци стално пропуштају прилику. Ако буду играли игрице, стрпљења неће бити много - рекао је амерички званичник.
Трамп је такође рекао да ће Ирану дати "10 до 15 дана" да постигну споразум.
Највећи носач авиона на свијету Џералд Форд, ушао је у Средоземно море и биће у домету Ирана у року од 10-15 дана.
Два израелска званичника сматрају да су разлике између Вашингтона и Техерана непремостиве и да су шансе за војну ескалацију високе. Влада Израела се припрема за могућу заједничку војну акцију са САД, иако још није донијета одлука.
Ово би био други напад САД и Израела на Иран за мање од годину дана, након ваздушних удара у јуну. Регионални званичници наводе да се земље Персијског залива припремају за могуће војне сукобе због дестабилизације региона.
Раније ове недјеље, САД су почеле да повлаче део особља из Блиског истока како би се припремиле за могуће контранападе Ирана.
Најмање 20 протеста против власти одржано је у Ирану у петак, обележавајући крај традиционалног 40-дневног периода жалости за демонстранте убијене од стране безбједносних снага.
Хиљаде демонстраната је убијено током протеста због економских тешкоћа и несташице воде у Техерану. Управо је та ситуација навела Трампа да упути своје најновије пријетње иранским властима.
