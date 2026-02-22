Песков: Москва ће предузети мјере ако нуклеарно оружје буде распоређено у Естонији

Извор:
Москва ће предузети мјере у случају распоређивања нуклеарног оружја у Естонији усмјереног ка Русији, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
- Ако у Естонији буде усмјерено на нуклеарно оружје на нас, наше нуклеарно оружје биће усмјерено према територији Естоније. И Естонија би то требала јасно да размије - рекао је Песков, преносе Риа новости.
Он је истакао да ће Москва увијек чинити све што је потребно како би очувалча безбједност, додајући да не пријети европским земљама.
Министар спољних послова Естоније раније је рекао да Талин нема доктрину која би искључила распоређивање нуклеарног оружја на њеној територији у будућности, уколико би то било у складу са плановима Сјеверноатлантске алијансе.
Цахкна је нагласио да Европа не би требало да одбацује наднационално нуклеарно одвраћање НАТО, оцјењујући да је управо та компонента дио ширег система колективне безбједности Алијансе.
- Нисмо против распоређивања нуклеарног оружја на нашој територији. Немамо доктрину која би то искључила ако НАТО сматра да је потребно, у складу са нашим одбрамбеним плановима, распоредити, на примјер, нуклеарно оружје на нашој територији - изјавио је шеф естонске дипломатије.
