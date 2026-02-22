Logo
Large banner

Песков: Москва ће предузети мјере ако нуклеарно оружје буде распоређено у Естонији

Извор:

СРНА

22.02.2026

11:06

Коментари:

0
Песков: Москва ће предузети мјере ако нуклеарно оружје буде распоређено у Естонији
Фото: Танјуг/АП

Москва ће предузети мјере у случају распоређивања нуклеарног оружја у Естонији усмјереног ка Русији, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

- Ако у Естонији буде усмјерено на нуклеарно оружје на нас, наше нуклеарно оружје биће усмјерено према територији Естоније. И Естонија би то требала јасно да размије - рекао је Песков, преносе Риа новости.

Он је истакао да ће Москва увијек чинити све што је потребно како би очувалча безбједност, додајући да не пријети европским земљама.

Министар спољних послова Естоније раније је рекао да Талин нема доктрину која би искључила распоређивање нуклеарног оружја на њеној територији у будућности, уколико би то било у складу са плановима Сјеверноатлантске алијансе.

Цахкна је нагласио да Европа не би требало да одбацује наднационално нуклеарно одвраћање НАТО, оцјењујући да је управо та компонента дио ширег система колективне безбједности Алијансе.

- Нисмо против распоређивања нуклеарног оружја на нашој територији. Немамо доктрину која би то искључила ако НАТО сматра да је потребно, у складу са нашим одбрамбеним плановима, распоредити, на примјер, нуклеарно оружје на нашој територији - изјавио је шеф естонске дипломатије.

Подијели:

Таг :

Дмитриј Песков

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

На помолу нови скандал који ће дотући краљевску породицу: Чарлс је знао све?

Свијет

На помолу нови скандал који ће дотући краљевску породицу: Чарлс је знао све?

1 ч

1
Пометња у Данској - шта је Трамп мислио?

Свијет

Пометња у Данској - шта је Трамп мислио?

1 ч

0
Терористички напад у Украјини

Свијет

Терористички напад у Украјини

2 ч

0
Пакистан напао Авганистан

Свијет

Пакистан напао Авганистан

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

57

Британско истраживање: Откривене генетске сличности рака код мачака и људи

11

54

Сијарто: Брисел планира 20. пакет санкција - Мађарска неће подржати

11

53

Опроштај од младе мајке троје дјеце погинуле у тешкој несрећи: Живот је изгубила наша драга Сања док се враћала кући

11

30

Коверта за бабине изазвала расправу: "Каква су то измишљања?!"

11

16

Хапшење због напада на ватерполисте Борца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner