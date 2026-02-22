Пометња у Данској - шта је Трамп мислио?

Извор:
Индекс
22.02.2026
10:22
Коментари:0
Гренланд је поновно у фокусу америчког предсједника Доналда Трампа, што је потврдио објавом на својој друштвеној мрежи Truth Social, гдје је написао да шаље болнички брод према том острву.
Трамп је написао да ће у сарадњи с гувернером Луизијане Џефом Лендријем, који је уједно и посебни изасланик САД-а за Гренланд, послати велики болнички брод како би се "побринуо за бројне болесне људе о којима се нико не брине".
Доналд Трамп је у објави с АИ сликом брода USNS Mercy, коју је подијелио и Лендри захваливши предсједнику, између осталог написао: "На путу је!!!".
Свијет
Трамп најавио да шаље болнички брод на Гренланд
Ипак, много тога остаје нејасно.
"Не знамо зашто Доналд Трамп ово објављује баш сада. Не знамо шта тиме мисли. Не знамо је ли болнички брод заиста на путу за Гренланд", наводи Јакоб Крог, дописник данске државне телевизије из САД-а.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/VQmnGQnepz— The White House (@WhiteHouse) February 22, 2026
Министар одбране: Не знамо ништа о томе. Нема потребе за здравственом интервенцијом
Дански министар одбране Тролс Лунд Поулсе изјавио је да Данска нема никаквих сазнања о томе да је болнички брод на путу за Гренланд. Уједно је нагласио да становници Гренланда добивају сву потребну здравствену његу.
"Нема потребе за посебном здравственом интервенцијом на Гренланду. Гренландска влада се већ данас брине о томе, а Данска би ускочила ако би за то било потребе", поручио је министар.
Америчка морнарица располаже с два болничка брода: USNS Mercy и USNS Comfort. Према подацима сервиса Marine Traffic, USNS Mercy се тренутно налази у бродоградилишту у америчком граду Мобилеу. Према Vesselfinderu, и USNS Comfort је прије 17 дана био смјештен у истом граду.
Бродоградилиште Алабама у Мобилеу је 23. јануара објавило фотографију на којој се виде оба брода, један уз другога, гдје би требали бити реновирани.
И према подацима странице Marine Traffic, оба брода налазе се у бродоградилишту у Мобилеу, преноси Index.hr.
Данска телевизија покушала је добити коментар од, између осталих, министра вањских послова Ларса Лекеа Расмусена и америчке амбасаде у Копенхагену.
Како наводе, из америчке амбасаде није било могуће добити службени коментар.
Најновије
Најчитаније
11
57
11
54
11
53
11
30
11
16
Тренутно на програму