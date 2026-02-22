Logo
Large banner

Пометња у Данској - шта је Трамп мислио?

Извор:

Индекс

22.02.2026

10:22

Коментари:

0
Пометња у Данској - шта је Трамп мислио?
Фото: Printscreen/X

Гренланд је поновно у фокусу америчког предсједника Доналда Трампа, што је потврдио објавом на својој друштвеној мрежи Truth Social, гд‌је је написао да шаље болнички брод према том острву.

Трамп је написао да ће у сарадњи с гувернером Луизијане Џефом Лендријем, који је уједно и посебни изасланик САД-а за Гренланд, послати велики болнички брод како би се "побринуо за бројне болесне људе о којима се нико не брине".

Доналд Трамп је у објави с АИ сликом брода USNS Mercy, коју је подијелио и Лендри захваливши предсједнику, између осталог написао: "На путу је!!!".

Гренланд

Свијет

Трамп најавио да шаље болнички брод на Гренланд

Ипак, много тога остаје нејасно.

"Не знамо зашто Доналд Трамп ово објављује баш сада. Не знамо шта тиме мисли. Не знамо је ли болнички брод заиста на путу за Гренланд", наводи Јакоб Крог, дописник данске државне телевизије из САД-а.

Министар одбране: Не знамо ништа о томе. Нема потребе за здравственом интервенцијом

Дански министар одбране Тролс Лунд Поулсе изјавио је да Данска нема никаквих сазнања о томе да је болнички брод на путу за Гренланд. Уједно је нагласио да становници Гренланда добивају сву потребну здравствену његу.

"Нема потребе за посебном здравственом интервенцијом на Гренланду. Гренландска влада се већ данас брине о томе, а Данска би ускочила ако би за то било потребе", поручио је министар.

Оба америчка болничка брода су на ремонту, ниједан није на путу за Гренланд?

Америчка морнарица располаже с два болничка брода: USNS Mercy и USNS Comfort. Према подацима сервиса Marine Traffic, USNS Mercy се тренутно налази у бродоградилишту у америчком граду Мобилеу. Према Vesselfinderu, и USNS Comfort је прије 17 дана био смјештен у истом граду.

Бродоградилиште Алабама у Мобилеу је 23. јануара објавило фотографију на којој се виде оба брода, један уз другога, гд‌је би требали бити реновирани.

И према подацима странице Marine Traffic, оба брода налазе се у бродоградилишту у Мобилеу, преноси Index.hr.

Данска телевизија покушала је добити коментар од, између осталих, министра вањских послова Ларса Лекеа Расмусена и америчке амбасаде у Копенхагену.

Како наводе, из америчке амбасаде није било могуће добити службени коментар.

Подијели:

Таг :

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Српска стабилна, фокус на инвестиције и раст плата

2 ч

0
Инфлуенсер бацио 10.000 евра с балкона у Бечу, настао хаос на улици

Сцена

Инфлуенсер бацио 10.000 евра с балкона у Бечу, настао хаос на улици

2 ч

0
Полиција дневно реагује 5-10 пута због ментално растројених комшија

Регион

Полиција дневно реагује 5-10 пута због ментално растројених комшија

2 ч

0
Нестао планинар у Црној Гори, траје потрага

Регион

Нестао планинар у Црној Гори, траје потрага

2 ч

0

Више из рубрике

Терористички напад у Украјини

Свијет

Терористички напад у Украјини

3 ч

0
Пакистан напао Авганистан

Свијет

Пакистан напао Авганистан

4 ч

0
Виткоф: Услови за састанак лидера о Украјини могли би се стећи за три недјеље

Свијет

Виткоф: Услови за састанак лидера о Украјини могли би се стећи за три недјеље

4 ч

0
Трамп најавио да шаље болнички брод на Гренланд

Свијет

Трамп најавио да шаље болнички брод на Гренланд

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

57

Британско истраживање: Откривене генетске сличности рака код мачака и људи

11

54

Сијарто: Брисел планира 20. пакет санкција - Мађарска неће подржати

11

53

Опроштај од младе мајке троје дјеце погинуле у тешкој несрећи: Живот је изгубила наша драга Сања док се враћала кући

11

30

Коверта за бабине изазвала расправу: "Каква су то измишљања?!"

11

16

Хапшење због напада на ватерполисте Борца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner