Хапшење због напада на ватерполисте Борца

22.02.2026
Бијељинска полиција ухапсила је једно лице осумњичено за напад на возило ватерполиста бањалучког Борца.
"Полицијски службеници Полицијске управе Бијељина, 21.02.2026. године лишили су слободе лице иницијала П.Б. из Бијељине, због постојања основа сумње да је починило кривична дјела „Угрожавање сигурности“ и „Оштећење и одузимање туђе ствари“, саопштено је из полиције.
Подсјећамо, истог дана Полицијској станици Бијељина 2, пријављено је да су на ГП „Рача“ група непознатих лица уз употребу дрвених палица и каменица, оштетила два путничка аутомобила марке "Dacia" и "Renault" у којима су се налазили спортисти из Бања Луке. У овом догађају једно лице је лакше повријеђено и одбило је указивање љекарске помоћи.
Полицијски службеници, под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, настављају са предузимањем мјера и радњи у циљу идентификације осталих учесника наведеног догађа.
Након документовања предмета, против лица П.Б. слиједи достављање извјештаја о почињеним кривичним дјелима Окружном јавном тужилаштву у Бијељини.
