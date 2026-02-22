Logo
Large banner

Хапшење због напада на ватерполисте Борца

Извор:

АТВ

22.02.2026

11:16

Коментари:

0
Хапшење због напада на ватерполисте Борца
Фото: Уступљена фотографија

Бијељинска полиција ухапсила је једно лице осумњичено за напад на возило ватерполиста бањалучког Борца.

"Полицијски службеници Полицијске управе Бијељина, 21.02.2026. године лишили су слободе лице иницијала П.Б. из Бијељине, због постојања основа сумње да је починило кривична дјела „Угрожавање сигурности“ и „Оштећење и одузимање туђе ствари“, саопштено је из полиције.

Земљотрес Ливно

Друштво

Поново земљотрес у БиХ

Подсјећамо, истог дана Полицијској станици Бијељина 2, пријављено је да су на ГП „Рача“ група непознатих лица уз употребу дрвених палица и каменица, оштетила два путничка аутомобила марке "Dacia" и "Renault" у којима су се налазили спортисти из Бања Луке. У овом догађају једно лице је лакше повријеђено и одбило је указивање љекарске помоћи.

Напад ВК Борац

Остали спортови

Нападнути ватерполисти бањалучког Борца

Полицијски службеници, под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, настављају са предузимањем мјера и радњи у циљу идентификације осталих учесника наведеног догађа.

Након документовања предмета, против лица П.Б. слиједи достављање извјештаја о почињеним кривичним дјелима Окружном јавном тужилаштву у Бијељини.

Подијели:

Тагови :

Napad na vaterpoliste

VK Borac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Авион Ер Франса се по полијетању хитно вратио на аеродром: Чуле се детонације

Свијет

Авион Ер Франса се по полијетању хитно вратио на аеродром: Чуле се детонације

44 мин

0
Појавио се узнемирујући снимак: Аутобус пропао кроз лед у најдубље језеро, само једна особа преживјела

Свијет

Појавио се узнемирујући снимак: Аутобус пропао кроз лед у најдубље језеро, само једна особа преживјела

50 мин

0
Песков: Москва ће предузети мјере ако нуклеарно оружје буде распоређено у Естонији

Свијет

Песков: Москва ће предузети мјере ако нуклеарно оружје буде распоређено у Естонији

52 мин

0
Ела Јовановић у стабилном стању

Друштво

Ела Јовановић у стабилном стању

1 ч

0

Више из рубрике

Запримљене двије пријаве против серијског предатора из Тешња

Хроника

Запримљене двије пријаве против серијског предатора из Тешња

2 ч

0
Драма у Грачаници: Прекинута пљачка, лопови пуцали на полицију

Хроника

Драма у Грачаници: Прекинута пљачка, лопови пуцали на полицију

16 ч

1
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Туча у Приједору: Учествовали жене и мушкарци

18 ч

0
Ударен пјешак у требињу

Хроника

Узнемирујући снимак! Прегазила дјевојчицу на пјешачком у Требињу

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

57

Британско истраживање: Откривене генетске сличности рака код мачака и људи

11

54

Сијарто: Брисел планира 20. пакет санкција - Мађарска неће подржати

11

53

Опроштај од младе мајке троје дјеце погинуле у тешкој несрећи: Живот је изгубила наша драга Сања док се враћала кући

11

30

Коверта за бабине изазвала расправу: "Каква су то измишљања?!"

11

16

Хапшење због напада на ватерполисте Борца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner