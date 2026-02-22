Поново земљотрес у БиХ

Извор:
Аваз
22.02.2026
10:15
Коментари:0
Још један потрес јутрос је, 22. фебруара, петнаестак минута након 6 сати погодио дио БиХ.
Према информацијама Европског медитеранског сеизмолошког центра (ЕМСЦ), био је јачине 2.5, а епицентар је био четири километра сјевероисточно од Широког Бријега, те 16 километара сјеверозападно од Мостара.
Још се додаје да је био на дубини од седам километара.
На страници су се јавили бројни грађани, који пријављују поново тутњање, а многи кажу и да је потреса било више.
"Боже драги, шта је ово више", пише неко у Грудама, док неко из истог града додаје: "Доста јако се осјетио први, а други мање."
"Један јачи, други минут иза наставио само тутњати", коментира још неко, док из Груда стиже и сљедећи коментар: "Два потреса, на 4. кату зграде све подрхтавало. Јако неугодно."
