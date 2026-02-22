Logo
Поново земљотрес у БиХ

Извор:

Аваз

22.02.2026

10:15

Земљотрес Ливно
Фото: EMSC

Још један потрес јутрос је, 22. фебруара, петнаестак минута након 6 сати погодио дио БиХ.

Према информацијама Европског медитеранског сеизмолошког центра (ЕМСЦ), био је јачине 2.5, а епицентар је био четири километра сјевероисточно од Широког Бријега, те 16 километара сјеверозападно од Мостара.

Још се додаје да је био на дубини од седам километара.

Земљотрес Ливно

Друштво

Зашто тло у Херцеговини не мирује? Сеизмички рој открива дубоку напетост под нашим ногама

На страници су се јавили бројни грађани, који пријављују поново тутњање, а многи кажу и да је потреса било више.

"Боже драги, шта је ово више", пише неко у Грудама, док неко из истог града додаје: "Доста јако се осјетио први, а други мање."

земљотрес упозорење

Друштво

Стигла упозорења грађанима због земљотреса

"Један јачи, други минут иза наставио само тутњати", коментира још неко, док из Груда стиже и сљедећи коментар: "Два потреса, на 4. кату зграде све подрхтавало. Јако неугодно."

