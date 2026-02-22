Logo
Large banner

Нестао планинар у Црној Гори, траје потрага

Извор:

СРНА

22.02.2026

09:36

Коментари:

0
Нестао планинар у Црној Гори, траје потрага
Фото: Printscreen/Youtube

Познатом црногорском планинару Ћазиму Фетаховићу губи се сваки траг након што је пао приликом планинарења на планини Хајли на истоку Црне Горе.

Потрага за Фетаховићем је почела синоћ, а настављена је јутрос.

Руководилац Основног државног тужилаштва у Рожајама Алдин Калач рекао је да потрагу отежавају лоше временске прилике, односно велики снијег и магла.

Он је навео да терен претражује полиција.

Нестанак Фетаховића је пријавила група планинара из Сплита са којима је боравио на планинарењу, преноси РТВ Рожаје.

Посљедњи контакт са несталим планинаром остварен је јуче поподне.

Подијели:

Тагови :

планинар

Црна Гора

потрага

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Весна Братић бивша министарка у Влади Црне Горе

Регион

Весни Братић у понедјељак скидају наногицу

22 ч

0
Убијени у "Олуји" и "Бљеску": "Веритас" објавио идентитет шесторо Срба

Регион

Убијени у "Олуји" и "Бљеску": "Веритас" објавио идентитет шесторо Срба

23 ч

0
Колапс у Словенији због снијега: Нема струје, затворени путеви, службе имале стотине интервенција

Регион

Колапс у Словенији због снијега: Нема струје, затворени путеви, службе имале стотине интервенција

23 ч

0
Бивши радник ХРТ-а осуђен због лажне приче о нападу миграната на д‌јевојчицу

Регион

Бивши радник ХРТ-а осуђен због лажне приче о нападу миграната на д‌јевојчицу

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

57

Британско истраживање: Откривене генетске сличности рака код мачака и људи

11

54

Сијарто: Брисел планира 20. пакет санкција - Мађарска неће подржати

11

53

Опроштај од младе мајке троје дјеце погинуле у тешкој несрећи: Живот је изгубила наша драга Сања док се враћала кући

11

30

Коверта за бабине изазвала расправу: "Каква су то измишљања?!"

11

16

Хапшење због напада на ватерполисте Борца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner