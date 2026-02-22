Нестао планинар у Црној Гори, траје потрага

Извор:
СРНА
22.02.2026
09:36
Коментари:0
Познатом црногорском планинару Ћазиму Фетаховићу губи се сваки траг након што је пао приликом планинарења на планини Хајли на истоку Црне Горе.
Потрага за Фетаховићем је почела синоћ, а настављена је јутрос.
Руководилац Основног државног тужилаштва у Рожајама Алдин Калач рекао је да потрагу отежавају лоше временске прилике, односно велики снијег и магла.
Он је навео да терен претражује полиција.
Нестанак Фетаховића је пријавила група планинара из Сплита са којима је боравио на планинарењу, преноси РТВ Рожаје.
Посљедњи контакт са несталим планинаром остварен је јуче поподне.
