Колапс у Словенији због снијега: Нема струје, затворени путеви, службе имале стотине интервенција

Извор:

СРНА

21.02.2026

12:09

Колапс у Словенији због снијега: Нема струје, затворени путеви, службе имале стотине интервенција
Фото: Tanjug / AP / VLADIMIR ŠPORČIĆ

На сјевероистоку Словеније наставља се са отклањањем проблема изазваних снијегом, посебно на електроенергетској мрежи јер је без струје више од 32.000 потрошача, а на неким мјестима неће је бити још неколико дана.

Техничке екипе из цијеле Словеније помоћи ће у отклањању кварова на електромрежи у Марибору, Птују, Прекомурју, а ватрогасци у уклањању палог дрвећа.

Усљед сњежног невремена јуче је без струје остало 70.000 потрошача.

- Обилне сњежне падавине обориле су и далеководе од 110 киловолти. "Електро-Словенија" је такође имала проблема са мрежом од 400 киловолти, што је изазвало поремећаје у мрежи - рекла је директор управе "Електро" Марибор Татјана Вогринец Бургар.

Шеф мариборске филијале Словеначке управе за цивилну заштиту и спасавање Ивана Гриланц рекла је да су имали 288 интервенција, највише на подручјима Похорја, Козјака, Халоза и Словенских горица.

У Помурју су путеви јуче били затворени на неким мјестима, укључујући дионицу Цанкова–Кузма, прелаз Сотина и дионицу Петровци–Кузма, јер је дрвеће стално падало на коловоз.

Обилне сњежне падавине које су јуче захватиле Штајерску, Помурје и Корошку изазвале су проблеме и у саобраћају, а активирана је 531 ватрогасна јединица ради уклањања оборених стабала са путева, извлачења возила и пружања друге помоћи.

Снијег

Словенија

