Због сњежних падавина у Словенији више од 30.000 потрошача без струје

Извор:
Танјуг
20.02.2026
09:05
Коментари:1
Због обилних сњежних падавина око 30.000 потрошача на подручју Марибора и више од 6.000 на подручју Цеља нема електричну енергију.
Проблема у Марибору има и у водоснабдијевању.
Економија
Извоз оружја и муниције прошел године повећан осам пута
У дијеловима земље саобраћај је веома отежан и због сњежних наноса. Снијег пада широм Словеније, а највише га има у Корушкој и Подравју.
Према прогнозама, снијег ће падати до касног поподнева.
Србија
3 ч0
Хроника
3 ч0
Кошарка
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
12
33
12
32
12
32
12
27
12
25
Тренутно на програму