Због сњежних падавина у Словенији више од 30.000 потрошача без струје

Извор:

Танјуг

20.02.2026

09:05

Због сњежних падавина у Словенији више од 30.000 потрошача без струје
Фото: Tanjug/AP/Michael Probst

Због обилних сњежних падавина око 30.000 потрошача на подручју Марибора и више од 6.000 на подручју Цеља нема електричну енергију.

Проблема у Марибору има и у водоснабдијевању.

У дијеловима земље саобраћај је веома отежан и због сњежних наноса. Снијег пада широм Словеније, а највише га има у Корушкој и Подравју.

Према прогнозама, снијег ће падати до касног поподнева.

Словенија

Снијег

