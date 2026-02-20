Logo
Извоз оружја и муниције прошел године повећан осам пута

Извор:

СРНА

20.02.2026

08:57

Извоз оружја и муниције прошел године повећан осам пута
Фото: Unsplash

Металска индустрија БиХ лани је остварила извоз од 7,31 милијарду КМ, што је више за 5,46 одсто или 378,6 милиона КМ него 2024. године, а извоз оружја и муниције повећан је готово осам пута, подаци су Спољнотрговинске коморе БиХ.

Увоз ове гране привреде лани био је 11,2 милијарде КМ, што је у односу на 2024. годину више за 4,71 одсто или 504,1 милион КМ.

У укупном увозу у БиХ у 2025. години металски и електро-сектор учествује са више од 36 одсто.

Из Спољнотрговинске коморе БиХ појашњавају да је тренд знатног раста извоза оружја и муниције условљен глобалним геополитичким кретањима и растом издвајања за одбрану у великом броју земаља, те да БиХ у овом сегменту користи постојеће производне капацитете и дугогодишње искуство.

Иако овај раст има снажан краткорочни ефекат на укупни извоз, ријеч је о сектору који је изузетно осјетљив на безбједносне околности, истичу из Спољнотрговинске коморе БиХ.

Оружје

