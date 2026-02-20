МУП Српске издао обавјештење: Не постоји разлог за узнемиреност

Извор:
20.02.2026
Министарство унутрашњих послова Републике Српске саопштило је да ће данас, у периоду од 9.00 до 15.00 часова, бити одржана тактичка вјежба у мјесту Липовац на подручју општине Челинац.
Из МУП-а наводе да би активности током вјежбе могле привући пажњу грађана који се затекну у близини локације, али истичу да нема никакве опасности за случајне пролазнике, те да не постоји разлог за узнемиреност.
Организатор вјежбе је Центар за обуку припадника Жандармерије.
