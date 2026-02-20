Logo
Large banner

МУП Српске издао обавјештење: Не постоји разлог за узнемиреност

Извор:

АТВ

20.02.2026

08:22

Коментари:

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka
Фото: ATV

Министарство унутрашњих послова Републике Српске саопштило је да ће данас, у периоду од 9.00 до 15.00 часова, бити одржана тактичка вјежба у мјесту Липовац на подручју општине Челинац.

Из МУП-а наводе да би активности током вјежбе могле привући пажњу грађана који се затекну у близини локације, али истичу да нема никакве опасности за случајне пролазнике, те да не постоји разлог за узнемиреност.

Облаци, киша, снијег-10012025

Друштво

Какво нас вријеме очекује током дана?

Организатор вјежбе је Центар за обуку припадника Жандармерије.

Подијели:

Тагови :

МУП Републике Српске

Челинац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Вријеме

Друштво

Какво нас вријеме очекује током дана?

32 мин

0
Земљотрес погодио БиХ

БиХ

Земљотрес погодио БиХ

36 мин

0
Баки Прасету украли ствари из запаљеног аута: Покупили су све као шакали

Сцена

Баки Прасету украли ствари из запаљеног аута: Покупили су све као шакали

39 мин

0
Умор главобоља

Здравље

Како се изборити са зимским и прољетним умором: Ослушкујте своје тијело

51 мин

0

Више из рубрике

Инвазија даброва у околини Градишке: Дању и ноћу падају стабла

Градови и општине

Инвазија даброва у околини Градишке: Дању и ноћу падају стабла

54 мин

0
Дан жалости у Добоју због смрти Борислава Паравца

Градови и општине

Дан жалости у Добоју због смрти Борислава Паравца

1 ч

0
Глигорић поново предсједник ОО СНСД Челинац

Градови и општине

Глигорић поново предсједник ОО СНСД Челинац

10 ч

1
Надзорне камере у трамвају који је искочио из шина нису радиле

Градови и општине

Надзорне камере у трамвају који је искочио из шина нису радиле

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

50

'Иди код Турака, ј*** се за паре': Шок оптужбе Милице Дабовић на рачун Марине Маљковић

08

46

Потврђено из Тужилаштва: Нема снимка из трамваја који је искочио из шина

08

42

Хаос на Јадрану: Море ушло у куће, острва одсјечена од копна

08

32

Срушио се војни авион, има мртвих

08

22

МУП Српске издао обавјештење: Не постоји разлог за узнемиреност

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner