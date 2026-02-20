Logo
Large banner

Земљотрес погодио БиХ

Извор:

АТВ

20.02.2026

08:14

Коментари:

0
Земљотрес погодио БиХ
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Земљотрес јачине 3.1 степена по Рихтеру погодио је ноћас у 2.51 часова Босну и Херцеговину са епицентром у региону Груда.

"Земљотрес овог интензитета не може изазвати штете на објектима, а становништво га може осјетити у епицентралној зони", наводи се у саопштењу Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске.

Подијели:

Тагови :

Земљотрес

BiH

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Баки Прасету украли ствари из запаљеног аута: Покупили су све као шакали

Сцена

Баки Прасету украли ствари из запаљеног аута: Покупили су све као шакали

40 мин

0
Умор главобоља

Здравље

Како се изборити са зимским и прољетним умором: Ослушкујте своје тијело

52 мин

0
Инвазија даброва у околини Градишке: Дању и ноћу падају стабла

Градови и општине

Инвазија даброва у околини Градишке: Дању и ноћу падају стабла

55 мин

0
Откривено 50 жртава трговине људима: Од тога 36 малољетних

Регион

Откривено 50 жртава трговине људима: Од тога 36 малољетних

1 ч

0

Више из рубрике

Афричка свињска куга потврђена у БиХ

БиХ

Афричка свињска куга потврђена у БиХ

1 ч

0
Уставни суд БиХ није расправљао о апелацији СДА о новој Влади Српске

БиХ

Уставни суд БиХ није расправљао о апелацији СДА о новој Влади Српске

14 ч

0
Милорад Додик

БиХ

Додик о сусрету Човића и Томпсона: Наставак опасне рехабилитације усташтва

15 ч

17
Да ли се боје свог народа? Никшић и Конаковић побјегли у Бањалуку да потпишу споразум

БиХ

Да ли се боје свог народа? Никшић и Конаковић побјегли у Бањалуку да потпишу споразум

15 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

08

50

'Иди код Турака, ј*** се за паре': Шок оптужбе Милице Дабовић на рачун Марине Маљковић

08

46

Потврђено из Тужилаштва: Нема снимка из трамваја који је искочио из шина

08

42

Хаос на Јадрану: Море ушло у куће, острва одсјечена од копна

08

32

Срушио се војни авион, има мртвих

08

22

МУП Српске издао обавјештење: Не постоји разлог за узнемиреност

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner