Земљотрес погодио БиХ

Извор:
АТВ
20.02.2026
08:14
Земљотрес јачине 3.1 степена по Рихтеру погодио је ноћас у 2.51 часова Босну и Херцеговину са епицентром у региону Груда.
"Земљотрес овог интензитета не може изазвати штете на објектима, а становништво га може осјетити у епицентралној зони", наводи се у саопштењу Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске.
