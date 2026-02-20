Фалсификованим српским документима продали земљу вриједну 1,5 милиона евра: Ухапшене четири особе

Извор:
СРНА
20.02.2026
09:30
Коментари:0
Четири особе ухапшене су на Косову и Метохији, због сумње да су незаконитим радњама и фалсификованим српским документима, продали туђу земљу у укупној вриједности од 1.578.180 евра.
Лица чији су иницијали М.М, Ш.Б, Д.Р. и Б.Ж. су осумњичени да су фалсификовањем документа /српског пасоша и других докумената/, њиховим кориштењем и представљајући лажно лице као стварно успјели да продају преко нотара имовину подносиоца жалбе М.Т. у површини од 36,28 ари.
Регион
Црногорска полиција на ногама: У току акција широм земље, ево ко је на мети
Они се терете и да су обманули купца Х.М. да наводно продају имовину са уредном документацијом, за што су добили 1.578.180 евра.
Усменим налогом тужиоца, извршене су провјере на пет различитих локација, током којих је пронађен новац у вриједности од 9.000 евра, који је заплијењен као доказ у даљем поступку.
Ухапшени су осумњичени да су починили кривична дјела превара, фалсификовање докумената и легализација лажног садржаја.
Савјети
Биће као нова: Дезинфикујте даску за сјечење помоћу ова два састојка
Осумњичени су испитани у присуству адвоката одбране и након консултација са тужиоцем, послати у притвор од 48 сати, а предмет је прослијеђен Основном тужилаштву у Приштини, саопштила је Дирекција полиције у Приштини.
Србија
3 ч0
Србија
14 ч0
Србија
17 ч0
Србија
22 ч0
Најновије
Најчитаније
12
33
12
32
12
32
12
27
12
25
Тренутно на програму