Медведев честитао рођендан Додику: Цијенимо вашу посвећеност јачању односа Москве и Бањалуке

12.03.2026
14:33
Коментари:4
Предсједник Јединствене Русије Дмитриј Медведев честитао је рођендан лидеру СНСД-а Милораду Додику.
- Поштовани господине Додик, молимо да примите најсрдачније честитке поводом вашег рођендана. Ваша посвећеност одбрани законитих права и интереса посебног статуса Републике Српске, који је гарантован Дејтонским мировним споразумом, заслужено ужива широку подршку њених становника.
Веома цијенимо ваш допринос јачању сарадње између Москве и Бањалуке. Надам се да ће и даље успостављени однос повјерења помагати развој билатералних контаката, укључујући између Партије "Јединствена Русија" и СНСД-а. Желим вам поштовани господине Додик, добро здравље, неисцрпну енергију и даљи успјех у вашој одговорној дјелатности - наводи се у честитки Медведева.
Захваљујем Дмитрију Медведеву @MedvedevRussiaE , предсједнику Јединствене Русије, на честитки и лијепим ријечима и жељама поводом мог рођендана. pic.twitter.com/CnWxy5mZRg— Милорад Додик (@MiloradDodik) March 12, 2026
Додик се захвалио Медведеву на честиткама.
- Захваљујем Дмитрију Медведеву, предсједнику Јединствене Русије , на честитки и лијепим ријечима и жељама поводом мог рођендана.
