Медведев честитао рођендан Додику: Цијенимо вашу посвећеност јачању односа Москве и Бањалуке

12.03.2026

14:33

Коментари:

4
Дмитриј Медведев
Фото: Youtube/ Global News

Предсједник Јединствене Русије Дмитриј Медведев честитао је рођендан лидеру СНСД-а Милораду Додику.

- Поштовани господине Додик, молимо да примите најсрдачније честитке поводом вашег рођендана. Ваша посвећеност одбрани законитих права и интереса посебног статуса Републике Српске, који је гарантован Дејтонским мировним споразумом, заслужено ужива широку подршку њених становника.

Веома цијенимо ваш допринос јачању сарадње између Москве и Бањалуке. Надам се да ће и даље успостављени однос повјерења помагати развој билатералних контаката, укључујући између Партије "Јединствена Русија" и СНСД-а. Желим вам поштовани господине Додик, добро здравље, неисцрпну енергију и даљи успјех у вашој одговорној дјелатности - наводи се у честитки Медведева.

Додик се захвалио Медведеву на честиткама.

- Захваљујем Дмитрију Медведеву, предсједнику Јединствене Русије , на честитки и лијепим ријечима и жељама поводом мог рођендана.

Дмитриј Медведев

Коментари (4)
