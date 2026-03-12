Који су услови за упис Средње школе унутрашњих послова?

Извор:
Полицијска униформа за многе је више од посла, она је позив. Управо о том позиву и могућностима школовања више су сазнали ученици Грађевинске школе у Бањалуци. Полицијски службеници представили су им услове уписа, начин школовања и могућности које нуди Средња школа унутрашњих послова. Заинтересованих има, а ученици кажу да им је презентација била и занимљива и корисна.
"Мени се ово свидјело. Желим да будем од малена. Отац ми је полицијски инспектор у центру за обуку, желио бих да упишем и конкуришем", каже Драган Мудрињић, ученик другог разреда Грађевинске школе Бањалука.
"Веома је занимљиво чути овакве информације. Доста мојих пријатеља је заинтересовано за овако нешто. Ја нисам за то, али је лијепо чути", каже Милица Милошевић, ученица Грађевинске школе.
Са ученицима је своје искуство подијелио и Михајло Шкрбић, тренутно запослен као школски полицајац у Полицијској станици Лазарево у Бањалуци. Каже одувијек је желио да буде полицајац и Средња школа унутрашњих послова то му је и омогућила.
"Задовољан сам почетком свог радног односа. Приправнички је прошао брзо, доста се научило. Више-мање, све оно што су нас припремали у интернату и школовању што ће нас чекати, то је и тако. Има малих изузетака али се уз праксу све надокнади", каже Михајло Шкрбић, полицијски службеник у ПС Лазарево.
Министарство унутрашњих послова и ове године планира да распише конкурс за пријем ученика у Средњу школу. У плану је да буде примљено 150 ученика.
"Од тога 120 дјечака и 30 дјевојчица. Конкурс ће изаћи почетком априла, биће на сајту МУП-а. Ко је заинтересован биће обавијештен. Дошли смо да представимо средњу школу унутрашњих послова. Она се разликује умногоме од других цивилних школа. Разлика је што наши ученици бораве у нашој школи 24 сата, носе ученичку униформу и са њима су командири, наставници и друго особље које их усмјерава и прати", каже Чедомир Раца, главни инспектор у Средњој школи унутрашњих послова.
Како би ученик уписао ову школу потребно је да испуни опште и посебне услове.
"Што се тиче општих, то је да су држављани Републике Српске, да нису кажњавани и да имају пребивалиште на територији Српске, односно БиХ. Од посебних услова имамо да су завршили два разреда неке друге школе и да успјех у та прва два разреда не смије бити мањи од добар, а владање не смије бити мање од врло добро", каже Раца.
Након завршене средње школе унутрашњих послова и приправничког стажа у трајању од шест мјесеци, сви ученици добијају стално запослење у Министарству унутрашњих послова Републике Српске. Они најбољи добијају прилику да уз финансијску подршку министарства наставе школовање на високошколским установама као што су Војна или Полицијска академија у Београду.
У Средњу школу унутрашњих послова ће се моћи уписати ученици који су завршили прва два разреда средње школе, под условом да имају минимално добар успјех и врлодобро владање, те да нису старији од 18 година.
Услови за пријем у Средњу школу унутрашњих послова и избор кандидата дефинисани су:
- Правилником о општим и посебним условима за пријем у средњу школу унутрашњих послова и избор кандидата који учествују у јавном конкурсу за редовне ученике Средње школе унутрашњих послова који можете преузети овдје
- Правилником о измјени правилника о општим и посебним условима за пријем у средњу школу унутрашњих послова и избор кандидата који учествују у јавном конкурсу за редовне ученике Средње школе унутрашњих послова који можете преузети овдје
ЈАВНИ КОНКУРС за упис ученика у трећи разред Средње школе унутрашњих послова можете преузети овдје
Како изгледа тест опште информисаност за кандидате Средње школе унутрашњих послова можете да погледате ОВДЈЕ.
