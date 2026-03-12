Logo
Large banner

Који су услови за упис Средње школе унутрашњих послова?

Извор:

АТВ

12.03.2026

07:35

Коментари:

0
Који су услови за упис Средње школе унутрашњих послова?
Фото: ATV

Полицијска униформа за многе је више од посла, она је позив. Управо о том позиву и могућностима школовања више су сазнали ученици Грађевинске школе у Бањалуци. Полицијски службеници представили су им услове уписа, начин школовања и могућности које нуди Средња школа унутрашњих послова. Заинтересованих има, а ученици кажу да им је презентација била и занимљива и корисна.

"Мени се ово свидјело. Желим да будем од малена. Отац ми је полицијски инспектор у центру за обуку, желио бих да упишем и конкуришем", каже Драган Мудрињић, ученик другог разреда Грађевинске школе Бањалука.

Драган Мудрињић
Драган Мудрињић

"Веома је занимљиво чути овакве информације. Доста мојих пријатеља је заинтересовано за овако нешто. Ја нисам за то, али је лијепо чути", каже Милица Милошевић, ученица Грађевинске школе.

Са ученицима је своје искуство подијелио и Михајло Шкрбић, тренутно запослен као школски полицајац у Полицијској станици Лазарево у Бањалуци. Каже одувијек је желио да буде полицајац и Средња школа унутрашњих послова то му је и омогућила.

"Задовољан сам почетком свог радног односа. Приправнички је прошао брзо, доста се научило. Више-мање, све оно што су нас припремали у интернату и школовању што ће нас чекати, то је и тако. Има малих изузетака али се уз праксу све надокнади", каже Михајло Шкрбић, полицијски службеник у ПС Лазарево.

Михајло Шкрбић
Михајло Шкрбић

Министарство унутрашњих послова и ове године планира да распише конкурс за пријем ученика у Средњу школу. У плану је да буде примљено 150 ученика.

"Од тога 120 дјечака и 30 дјевојчица. Конкурс ће изаћи почетком априла, биће на сајту МУП-а. Ко је заинтересован биће обавијештен. Дошли смо да представимо средњу школу унутрашњих послова. Она се разликује умногоме од других цивилних школа. Разлика је што наши ученици бораве у нашој школи 24 сата, носе ученичку униформу и са њима су командири, наставници и друго особље које их усмјерава и прати", каже Чедомир Раца, главни инспектор у Средњој школи унутрашњих послова.

Како би ученик уписао ову школу потребно је да испуни опште и посебне услове.

"Што се тиче општих, то је да су држављани Републике Српске, да нису кажњавани и да имају пребивалиште на територији Српске, односно БиХ. Од посебних услова имамо да су завршили два разреда неке друге школе и да успјех у та прва два разреда не смије бити мањи од добар, а владање не смије бити мање од врло добро", каже Раца.

Након завршене средње школе унутрашњих послова и приправничког стажа у трајању од шест мјесеци, сви ученици добијају стално запослење у Министарству унутрашњих послова Републике Српске. Они најбољи добијају прилику да уз финансијску подршку министарства наставе школовање на високошколским установама као што су Војна или Полицијска академија у Београду.

Услови за упис ученика у Средњу школу унутрашњих послова

У Средњу школу унутрашњих послова ће се моћи уписати ученици који су завршили прва два разреда средње школе, под условом да имају минимално добар успјех и врлодобро владање, те да нису старији од 18 година.

Услови за пријем у Средњу школу унутрашњих послова и избор кандидата дефинисани су:

- Правилником о општим и посебним условима за пријем у средњу школу унутрашњих послова и избор кандидата који учествују у јавном конкурсу за редовне ученике Средње школе унутрашњих послова који можете преузети овдје

- Правилником о измјени правилника о општим и посебним условима за пријем у средњу школу унутрашњих послова и избор кандидата који учествују у јавном конкурсу за редовне ученике Средње школе унутрашњих послова који можете преузети овдје

ЈАВНИ КОНКУРС за упис ученика у трећи разред Средње школе унутрашњих послова можете преузети овдје

Како изгледа тест опште информисаност за кандидате Средње школе унутрашњих послова можете да погледате ОВДЈЕ.

Подијели:

Тагови :

Школа унутрашњих послова

МУП Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Уникредит за ЦЕЕ осигурава 2,6 милијарди евра новог повољног финансирања за микро, мала и средња предузећа широм региона

Друштво

Уникредит за ЦЕЕ осигурава 2,6 милијарди евра новог повољног финансирања за микро, мала и средња предузећа широм региона

5 д

0
Због проблема са гријањем у требињским средњим школама скраћени часови

Градови и општине

Због проблема са гријањем у требињским средњим школама скраћени часови

1 мј

0
Требињским средњошколцима коначно топло

Градови и општине

Требињским средњошколцима коначно топло

1 мј

0
Огласила се школа из Лакташа о падању ученика у несвијест

Друштво

Огласила се школа из Лакташа о падању ученика у несвијест

2 мј

0

Више из рубрике

Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке и Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.

Република Српска

Да ли је Минић одбио дуел са Станивуковићем?

12 ч

5
Саво Минић и Драшко Станивуковић

Република Српска

Ко ради свој посао, а ко гледа у туђе двориште?

15 ч

0
Цвијановићева у радној посјети Азербејџану

Република Српска

Цвијановићева у радној посјети Азербејџану

15 ч

0
Састанак Горан Селак

Република Српска

Селак разговарао са резидентном координаторком УН у БиХ

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

24

Знате ли по коме је настала ријеч „бојкот“? Прича иде овако...

11

14

Жена у Хрватској покушала унајмити убицу да јој усмрти супруга

11

04

Стижу лепши дани за малог Славка који је расплакао регион: Добиће нови дом, а жеља му је да тренира фудбал!

10

43

Мистериозни дрон погодио луксузни небодер у Дубаију: Завладала општа паника

10

37

Дарко Лазић отишао на обдукцију рођеног брата: Спремају се за посљедњи опроштај од Драгана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner