Селак разговарао са резидентном координаторком УН у БиХ

АТВ

11.03.2026

19:22

0
Састанак Горан Селак
Фото: Уступљена фотографија

Министар правде Републике Српске Горан Селак састао се са резидентном координаторком Уједињених нација у БиХ Арнхилд Спенс, а састанку је присуствовао и резидентни представник Развојног програма Уједињених нација (УНДП) у БиХ Рено Мејер.

Током састанка разговарано је о актуелној ситуацији у БиХ, приоритетним активностима у наредном периоду, као и могућностима за додатно јачање сарадње између институција власти и система Уједињених нација.

Посебна пажња посвећена је питањима унапређења владавине права, институционалног развоја и реализације пројеката који доприносе ефикаснијем функционисању институција и јачању правног система.

Министар Селак истакао је да је сарадња са Уједињеним нацијама значајна за даљи институционални развој. Селак је додао да је на састанку наглашен значај очувања имовине Српске православне цркве у ФБиХ и значај владавине права. У складу са овим начелом законе могу доносити искључиво законодавна тијела и нико други.

БиХ

Детаљи акције у Министарству финансија: Познато ко је ухапшен

„Сарадња са Уједињеним нацијама и њиховим агенцијама важна је за унапређење институционалних капацитета и реализацију пројеката који доприносе јачању владавине права и стабилности институција“, поручио је Селак.

Саговорници су изразили спремност за наставак конструктивног дијалога и сарадње у областима од заједничког интереса.

Горан Селак

