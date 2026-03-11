Logo
АНКЕТА: АТВ позива на ТВ дуел Минића и Станивуковића - хоће ли пристати

Аутор:

АТВ

11.03.2026

16:50

Коментари:

1
Станивуковић и Минић
Фото: АТВ

Уредник и водитељ емисије 'ПарлАТВмент' на нашој телевизији Предраг Ћурковић позива на ТВ дуел и отворен дијалог на многобројне теме предсједника Владе Републике Српске Саву Минића и градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића.

Одговоре чекамо спремни да отворимо теме од највећег значаја.

Наше читаоце у анкети питамо шта мисле ко ће се одазвати позиву за ТВ дуел.

Анкета

Ко ће се одазвати на позив за ТВ дуел

TV duel

Саво Минић

Драшко Станивуковић

Коментари (1)
