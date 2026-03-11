АНКЕТА: АТВ позива на ТВ дуел Минића и Станивуковића - хоће ли пристати

Аутор:АТВ
11.03.2026
16:50
Коментари:1
Уредник и водитељ емисије 'ПарлАТВмент' на нашој телевизији Предраг Ћурковић позива на ТВ дуел и отворен дијалог на многобројне теме предсједника Владе Републике Српске Саву Минића и градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића.
Одговоре чекамо спремни да отворимо теме од највећег значаја.
Наше читаоце у анкети питамо шта мисле ко ће се одазвати позиву за ТВ дуел.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч2
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму