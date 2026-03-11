Logo
Тришић Бабић: Западном Балкану потребни прагматизам, инвестиције и пројекти

11.03.2026

16:31

Коментари:

0
Ана Тришић Бабић
Фото: АТВ

Западни Балкан има огроман потенцијал, али умјесто бесконачних процедура и блокада, потребни су прагматизам, инвестиције и пројекти који ће повезивати регион и омогућити његов економски развој, истакла је бивши вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић.

"Свијет се трансформише, мијења се на дневном нивоу, али ми се и даље држимо правила, процедура и суочавамо се са огромним проблемима у нашем региону, попут штрајкова возача камиона, док Европска комисија не може да пронађе рјешење", истакла је Тришић Бабић у видео поруци коју је објавила на друштвеној мрежи Икс.

Подсјећамо, на одржаном Будимпештанском балканском форуму, односно међународној конференцији о политичкој, економској и безбједносној будућности Западног Балкана, као представници Републике Српске били су Тришић Бабић и делегат у Дому народа ПС БиХ Радован Ковачевић.

Ана Тришић Бабић

Zapadni Balkan

