Откривено у каквом је стању нови врховни вођа Ирана

Извор:
Агенције
11.03.2026
17:19
Коментари:0
Нови врховни вођа Ирана Мојтаба Хамнеи задобио је сломљено стопало и неколико лакших повреда већ првог дана бомбардовања које су покренуле Сједињене Америчке Државе и Израел, тврди извор упознат са ситуацијом.
Према тим информацијама, осим прелома стопала, Хамнеи има и модрицу око лијевог ока, као и мање посјекотине на лицу, преноси Си-ен-ен.
Израелски извор раније је рекао да је Хамнеи повријеђен током покушаја атентата прошле седмице, а гласине о његовим повредама већ данима круже у јавности.
Нови врховни вођа Ирана није виђен у јавности нити се оглашавао од тренутка када је објављено да преузима највишу функцију у земљи након смрти свог оца, врховног вође ајатолаха Алија Хамнеија. У међувремену, ирански државни медији и пропагандне мреже у великој мјери користе архивске снимке и фотографије, као и слике генерисане вјештачком интелигенцијом, на којима се појављује Мојтаба Хамнеи.
Свијет
Њујорк тајмс: Жив је, повријеђен?
Син иранског предсједника Масуда Пезешкијана, Јусеф Пезешкијан, изјавио је рано у сриједу да је и он чуо да је Хамнеи повријеђен. Он је за државну агенцију Iranian Students’ News Agency рекао да је нови врховни вођа "безбједан и да нема разлога за забринутост".
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму