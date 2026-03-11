Logo
Откривено у каквом је стању нови врховни вођа Ирана

Извор:

Агенције

11.03.2026

17:19

Коментари:

0
Откривено у каквом је стању нови врховни вођа Ирана
Фото: X

Нови врховни вођа Ирана Мојтаба Хамнеи задобио је сломљено стопало и неколико лакших повреда већ првог дана бомбардовања које су покренуле Сједињене Америчке Државе и Израел, тврди извор упознат са ситуацијом.

Према тим информацијама, осим прелома стопала, Хамнеи има и модрицу око лијевог ока, као и мање посјекотине на лицу, преноси Си-ен-ен.

Израелски извор раније је рекао да је Хамнеи повријеђен током покушаја атентата прошле седмице, а гласине о његовим повредама већ данима круже у јавности.

Архивски снимци у оптицају

Нови врховни вођа Ирана није виђен у јавности нити се оглашавао од тренутка када је објављено да преузима највишу функцију у земљи након смрти свог оца, врховног вође ајатолаха Алија Хамнеија. У међувремену, ирански државни медији и пропагандне мреже у великој мјери користе архивске снимке и фотографије, као и слике генерисане вјештачком интелигенцијом, на којима се појављује Мојтаба Хамнеи.

Ајатолах Моџтаба Хамнеи

Свијет

Њујорк тајмс: Жив је, повријеђен?

Син иранског предсједника Масуда Пезешкијана, Јусеф Пезешкијан, изјавио је рано у сриједу да је и он чуо да је Хамнеи повријеђен. Он је за државну агенцију Iranian Students’ News Agency рекао да је нови врховни вођа "безбједан и да нема разлога за забринутост".

