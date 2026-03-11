Logo
Ово је Драган Лазић, погинули брат Дарка Лазића

Драган Лазић погинуо брат Дарка Лазића
Фото: Screenshot

Драган Лазић који је у сриједу, 11. марта, погинуо у саобраћајно несрећи био је такође пјевач, али жељу да постане дио естраде није имао.

"Не свиђа ми се како данас код нас изгледа оно што се зове шоу-бизнисом. Мислим да мени то не треба. Радим са својим бендом, имам око 80 заказаних наступа у току године, и мени је то довољно", рекао је Драган једном приликом за "Блиц".

Погинуо Драган Лазић

Србија

Прве фотографије са мјеста несреће у којој је погинуо брат Дарка Лазића

Говорио је и о свом односу са братом, па је открио да му је одмогло што је познати пјевач био његов брат.

"Одмогло ми је што сам Дарков брат. Мене стално зову новинари, а ја немам свој мир. Зато избјегавам медије. Није ми забранио да причам о њему, али искрено – све што вас занима, треба да питате њега", рекао је Драган у недавном интервјуу за "Хајп".

Занимљиво је да многи примјећују сличност између браће — не само физичку, већ и у боји гласа. Дарко је прије неколико година позвао Драгана да му буде специјалан гост на концерту у Сава центру.

Били нераздвојни

Браћа Лазић сваки слободан тренутак проводили су заједно, најчешће у родном селу Брестач, гдје обојица имају куће.

Многи кажу да Драган и гласом и ликом доста подсјећа на старијег брата Дарка. Дарко га је својевремено позвао и да му буде гост на његовом концерту у „Сава центру“.

Дарко и Драган Лазић

Србија

Дарко Лазић је посљедњу објаву имао са својим погинулим братом

"Још један гост који је мени јако драг… Имао је највећу трему када сам му то саопштио. То је мој рођени брат који такође пјева. Желим да и он буде ту то вече, да и он отпјева двије пјесме, јер мислим да је то веома лијепо", рекао је тада Дарко.

Иначе, Дарко и Драган су били врло везани, па су сваки слободан тренутак користили да окупе дјецу и породицу у селу Брестач, гдје имају двије куће.

Они су невјероватно личили један на другог, па су их многи разликовали само по томе што је Драган био ошишан на скроз кратко.

