Ово је Драган Лазић, погинули брат Дарка Лазића

Драган Лазић који је у сриједу, 11. марта, погинуо у саобраћајно несрећи био је такође пјевач, али жељу да постане дио естраде није имао.
"Не свиђа ми се како данас код нас изгледа оно што се зове шоу-бизнисом. Мислим да мени то не треба. Радим са својим бендом, имам око 80 заказаних наступа у току године, и мени је то довољно", рекао је Драган једном приликом за "Блиц".
Говорио је и о свом односу са братом, па је открио да му је одмогло што је познати пјевач био његов брат.
"Одмогло ми је што сам Дарков брат. Мене стално зову новинари, а ја немам свој мир. Зато избјегавам медије. Није ми забранио да причам о њему, али искрено – све што вас занима, треба да питате њега", рекао је Драган у недавном интервјуу за "Хајп".
Занимљиво је да многи примјећују сличност између браће — не само физичку, већ и у боји гласа. Дарко је прије неколико година позвао Драгана да му буде специјалан гост на концерту у Сава центру.
Браћа Лазић сваки слободан тренутак проводили су заједно, најчешће у родном селу Брестач, гдје обојица имају куће.
Многи кажу да Драган и гласом и ликом доста подсјећа на старијег брата Дарка. Дарко га је својевремено позвао и да му буде гост на његовом концерту у „Сава центру“.
"Још један гост који је мени јако драг… Имао је највећу трему када сам му то саопштио. То је мој рођени брат који такође пјева. Желим да и он буде ту то вече, да и он отпјева двије пјесме, јер мислим да је то веома лијепо", рекао је тада Дарко.
Иначе, Дарко и Драган су били врло везани, па су сваки слободан тренутак користили да окупе дјецу и породицу у селу Брестач, гдје имају двије куће.
Они су невјероватно личили један на другог, па су их многи разликовали само по томе што је Драган био ошишан на скроз кратко.
