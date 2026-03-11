Дарко Лазић пао у несвијест након што је сазнао да му је погинуо рођени брат

Аутор:АТВ
Драган Лазић изгубио је живот 11. марта на путу ка Шапцу.
Рођени брат пјевача Дарка Лазића страдао је на мотору.
Како сазнаје Телеграф, када су Дарку саопштили стравичну вијест, њему се слошило и изгубио је свијест.
"Не могу... Не могу да причам...", рекао је кратко Дарко Лазић за Телеграф.
Драган је био млађи од Дарка, а такође се бавио пјевањем, мада никада није имао жељу да постане дио естраде.
"Не свиђа ми се како данас код нас изгледа оно што се зове шоу-бизнисом. Мислим да мени то не треба. Радим са својим бендом, имам око 80 заказаних наступа у току године, и мени је то довољно", рекао је Драган Лазић раније једном приликом.
