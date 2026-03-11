Logo
Дарко Лазић пао у несвијест након што је сазнао да му је погинуо рођени брат

Аутор:

АТВ

11.03.2026

18:18

Коментари:

0
Дарко Лазић пјевач
Фото: darkolazicofficial/Instagram/Screenshot

Драган Лазић изгубио је живот 11. марта на путу ка Шапцу.

Рођени брат пјевача Дарка Лазића страдао је на мотору.

Како сазнаје Телеграф, када су Дарку саопштили стравичну вијест, њему се слошило и изгубио је свијест.

"Не могу... Не могу да причам...", рекао је кратко Дарко Лазић за Телеграф.

Драган Лазић

Србија

Туга: Од Дарка Лазића крили да му је погинуо брат

Драган је био млађи од Дарка, а такође се бавио пјевањем, мада никада није имао жељу да постане дио естраде.

"Не свиђа ми се како данас код нас изгледа оно што се зове шоу-бизнисом. Мислим да мени то не треба. Радим са својим бендом, имам око 80 заказаних наступа у току године, и мени је то довољно", рекао је Драган Лазић раније једном приликом.

Дарко и Драган Лазић

Сцена

Посљедња објава страдалог брата Дарка Лазића: Пјевач у првом плану

Најновија вијест

Србија

Погинуо рођени брат Дарка Лазића

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

