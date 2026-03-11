Logo
Срцепарајуће: Прво обраћање Дарка Лазића након што је изгубио брата

Аутор:

АТВ

11.03.2026

19:18

Срцепарајуће: Прво обраћање Дарка Лазића након што је изгубио брата

Рођени брат пјевача Дарка Лазића, Драган Лазић, изгубио је живот у саобраћајној несрећи на мотору.

Поводом ових трагичних вијести огласио се Дарко Лазић који је кроз плач и видно потресен, само рекао:

"Не могу... Не могу да причам...", преноси "Ало".

Драган Лазић

Србија

Потресни детаљи несреће у којој је погинуо брат Дарка Лазића

Драган Лазић је био такође пјевач, али није имао жељу да постане дио естраде.

Многи кажу да је Драган и гласом и ликом доста подсјећао на старијег брата Дарка.

Драган Лазић

Србија

Ово је Драган Лазић, погинули брат Дарка Лазића

Дарко га је својевремено позвао и да му буде гост на његовом концерту у Сава Центру.

