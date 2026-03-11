Срцепарајуће: Прво обраћање Дарка Лазића након што је изгубио брата

Аутор:АТВ
Рођени брат пјевача Дарка Лазића, Драган Лазић, изгубио је живот у саобраћајној несрећи на мотору.
Поводом ових трагичних вијести огласио се Дарко Лазић који је кроз плач и видно потресен, само рекао:
"Не могу... Не могу да причам...", преноси "Ало".
Драган Лазић је био такође пјевач, али није имао жељу да постане дио естраде.
Многи кажу да је Драган и гласом и ликом доста подсјећао на старијег брата Дарка.
Дарко га је својевремено позвао и да му буде гост на његовом концерту у Сава Центру.
