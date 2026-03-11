Мајка Дарка Лазића након трагедије изустила само 4 ријечи

Аутор:АТВ
Драган Лазић, брат пјевача Дарка Лазића, изгубио је живот данас, 11. марта, на путу ка Шапцу.
Страдао је на мотору, док се фолкеру слошило чим је сазнао за трагедију, а сад се огласила и његова мајка Бранка Лазић.
"Сад нам је јављено", било је све што је кроз јецаје рекла мајка Бранка, преноси "Ало".
Када су Дарку саопштили стравичну вијест, њему се слошило и изгубио је свијест.
Драган је био млађи од Дарка, а такође се бавио пјевањем, мада никада није имао жељу да постане дио естраде.
"Не свиђа ми се како данас код нас изгледа оно што се зове шоу-бизнисом. Мислим да мени то не треба. Радим са својим бендом, имам око 80 заказаних наступа у току године, и мени је то довољно", рекао је Драган Лазић раније једном приликом.
